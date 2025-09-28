Fue 2-1 por la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional y se escapa en la punta de la Zona “B”.

Deportivo Riestra se dio el gusto y le ganó a River en el Monumental

River Plate, que venía de quedar eliminado en la Copa Libertadores, este domingo sufrió otro duro golpe al caer de local por 2-1 ante Deportivo Riestra en el marco de la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Pablo Echavarría. Los goles del ganador los marcaron Antony Alonso y Pedro Ramírez. Giuliano Galoppo había anotado el transitorio empate del “Millonario”, que terminó silbado.

Luego de un aviso de Juan Fernando Quintero de tiro libre, la visita se puso en ventaja por intermedio de un cabezazo de Antony Alonso a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda. El “Millonario” fue en busca de la igualdad y empezó a generar peligro con desbordes de Marcos Acuña y Fabricio Bustos.

El arquero Ignacio Arce le contuvo una chance peligrosa a Maximiliano Salas y luego llegaron dos claras en los pies de Quintero y de Paulo Díaz: el defensor chileno se escapó de su marca, pero no logró rematar con precisión en el corazón del área después de un córner.

River llegó al merecido empate con un derechazo preciso de Giuliano Galoppo; antes del cierre de la primera parte, el propio mediocampista casi marca su doblete con un lindo disparo desde fuera del área, pero Arce respondió bien para evitar lo que hubiera sido el 2-1.

En el inicio del segundo tiempo, el visitante se puso arriba con un zurdazo bajo de Pedro Ramírez al primer palo, en lo que sería su única aproximación de peligro en todo el complemento. River contó con varias situaciones claras para volver a empatar el partido, incluso un gol anulado a Miguel Borja por una fina posición adelantada.

De esa manera, el “Malevo” (22 puntos) le sacó cuatro de distancia al “Millo” que se quedó con 18 puntos y encima terminó con diez porque se fue expulsado el delantero Maximiliano Salas.

En la próxima fecha, River, que este jueves jugará ante Racing Club en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina, visitará a Central, mientras que Riestra, recibirá en su difícil reducto -donde no pierde desde hace 25 partidos- a Vélez Sarsfield.