Igualaron sin goles en el marco de la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Racing e Independiente quedaron a mano en el clásico de Avellaneda

Racing Club e Independiente igualaron este domingo sin goles en un intenso clásico de Avellaneda, correspondiente a la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Presidente Perón, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Tras la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores y en la previa de otro duelo clave ante River por la Copa Argentina, el equipo de Gustavo Costas sumó un punto que no le sirve para acercarse a los puestos de clasificación de la zona A.

En el debut de Gustavo Quinteros, el “Rojo” dejó una mejor imagen y tuvo una chance increíble de Galdames en la última del partido, pero sigue sin poder ganar.

Antes del minuto, el equipo de Costas pudo abrir el marcador a través del delantero comodorense Tomás Conechny, pero Zabala la sacó de la línea.

El nuevo “Rojo” de Quinteros lo emparejó con el correr de los minutos y tuvo su chance en los pies de Ignacio Pussetto, quien no pudo definir con fuerza.

En el inicio de la segunda parte, la visita tuvo una doble chance muy clara para romper el cero, primero con Cabral y en el rebote de Cambeses, Montiel sacó un fuerte remate que sacó Martirena en la línea con la cabeza.

En la última del partido, el chileno Pablo Galdames tuvo un mano a mano inmejorable, pero su definición se fue apenas por al lado del palo derecho de Cambeses.

Con ese resultado, la “Academia” se ubica 12º con 11 puntos en la Zona “A”, mientras que el “Rojo”, permanece en el último escalón del Grupo “B” con apenas 5 unidades.

En la próxima fecha, Racing, que debe jugar su partido de cuartos de final de Copa Argentina ante River Plate, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que los de Gustavo Quinteros, visitarán en Mendoza a Godoy Cruz.