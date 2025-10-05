Independiente empató en Mendoza y continúa sin ganar en el Clausura

El “Rojo” ganaba con un gol de penal de Montiel. Godoy Cruz lo empató por intermedio de Auzmendi. La visita terminó con diez por expulsión de Paredes.

Independiente de Avellaneda sigue sin poder ganar en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Este domingo, el equipo que conduce Gustavo Quinteros igualó de visitante 1-1 frente a Godoy Cruz de Mendoza.

El partido, que se jugó en el estadio Feliciano Gambarte, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano. El “Rojo” se había puesto en ventaja con un gol de penal de Santiago Montiel. El “Tomba” lo empató en el complemento a través de Agustín Auzmendi. En tiempo adicionado, la visita terminó con uno menos por expulsión de Franco Paredes.

No fue bueno el inicio del equipo de Gustavo Quinteros. Durante el primer cuarto de hora, el control lo tuvo el “Tomba”, con buenas intervenciones de Vicente Poggi, Guillermo Fernández y Nicolás Fernández, con Auzmendi terminando las jugadas. Sin embargo no fue preciso en el último tercio del terreno y no supo aprovechar algunas falencias e imprecisiones defensivas de los de Avellaneda.

Cuando bajó la efervescencia de esos primeros minutos por parte de los mendocinos, el “Rojo” empezó a adelantarse algunos metros, con protagonismo del uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés y, en menor medida, de Luciano Cabral. El chileno Felipe Loyola no pesó en ataque ni en defensa.

Matías Abaldo ensayó una buena acción individual sobre la izquierda y Poggi le cometió infracción dentro del área, que fue sancionada por el árbitro Andrés Gariano. Montiel se hizo cargo de la ejecución con gran categoría para adelantar a Independiente en el marcador. Ese fue el primero de los dos remates que tuvo el elenco visitante en todo el primer período.

Después de ese gol desde los doce pasos, el “Rojo” se hizo cargo de la pelota por algunos minutos y le disputó el dominio a Godoy Cruz en el tramo final de la primera parte, pero en el comienzo del segundo período, el equipo del “Tino” Walter Ribonetto reaccionó y emparejó el marcador. El “Indio” Fernández envió un buen centro desde la derecha y encontró a Auzmendi, quien cabeceó al gol para el 1-1.

El empate le cambió el ánimo al “Tomba”, que empezó a empujar al equipo de Quinteros a su propio campo y le generó muchos problemas por los costados. Ganó las segundas pelotas, los rebotes y los duelos individuales. Los de Avellaneda no pudieron aprovechar los malos retrocesos del local y tampoco contragolpear con claridad.

Pudo haberlo ganado el equipo de Ribonetto. Los últimos veinte minutos llenó de centros el área de Rodrigo Rey, pero ninguno fue certero para volver a hallar a Auzmendi en el aire ni por abajo. La visita protestó un penal por una mano de Juan Morán tras un remate de Abaldo, aunque el VAR desestimó el llamado a Gariano porque consideró que estaba pegada al cuerpo. Y luego tuvo alguna aproximación profunda en el perímetro que defendió Franco Petroli.

Independiente sigue último en su zona. Todavía no ganó un partido y cada vez ve más lejana la chance de jugar torneos internacionales en 2026, porque en la tabla anual está a siete puntos de los puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana. La próxima fecha recibirá a Lanús, el domingo a las 21:15. Será el primer partido de Quinteros en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Godoy Cruz no vive una realidad muy diferente. Ganó un solo partido en lo que va del campeonato y desde que volvió a su estadio, Feliciano Gambarte, no triunfó ni una sola vez en condición de local, en los siete partidos que disputó. La jornada que viene disputará nada menos que el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, el domingo a las 16:45.