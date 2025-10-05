Boca aplastó a Newell's y es líder de la Zona "A"

El “Xeneize” se impuso 5-0 con dos goles de Milton Giménez, uno de Ayrton Costa, otro de Brian Aguirre y el restante lo hizo Lautaro Blanco.

Boca Juniors goleó este domingo de local 5-0 a Newell’s Old Boys de Rosario y con esa victoria se subió a lo más alto de la Zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino. Los goles de la victoria “xeneize” los anotaron Milton Giménez -en dos ocasiones-, mientras que los restantes los hicieron Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

El primer gol llegó a los 7 minutos con una buena subida de Juan Barinaga, que envió un centro preciso de zurda y encontró la cabeza de Giménez, quien la puso contra un palo y desató la locura.

El cerrojo de cinco defensores de Newell’s le dio a Boca el espacio para trasladar y tocar sin problemas en la mitad del campo, con el rival buscando cortar recién cerca de su zona defensiva.

Por la misma vía del primero, estuvo cerca el segundo del Xeneize a los 15 minutos, con otro centro de Barinaga que no pudieron conectar ni Giménez en el primer palo ni Miguel Merentiel en el segundo.

La ventaja del resultado y la pasividad de la marca de la “Lepra” llevó a que los futbolistas de Boca se sintieran cada vez más cómodos en el campo y una gran jugada colectiva por la derecha con varias combinaciones y paredes estuvo a poco de dejar a Giménez frente al arquero.

La conexión Barinaga-Giménez fue la más peligrosa en la primera mitad y entre ellos se inició el segundo gol. El lateral tiró un pase bombeado al 9 que amagó en el área descargó al medio con Merentiel, que remató y el arquero más el palo le negaron el tanto, pero el delantero marcó su doblete en el rebote.

Cuando parecía que el segundo gol había bajado las revoluciones de Boca llegó el tercero a los 32 minutos. Costa inició la jugada en el córner izquierdo y terminó definiendo en el área chica tras una serie de rebotes y buenas atajadas de Juan Espíndola, que salvó su arco de Velasco y Giménez pero no pudo ante al defensor.

El partido se desordenó un poco y la visita tuvo una chance importante con un remate que pasó muy cerca de Carlos González. Pero luego de cerrar con un poco de parsimonia, Boca logró rápidamente el cuarto gol en el inicio de la segunda parte con un poco de fortuna.

Gimenez quedó mano a mano frente a Espíndola, lo eludió pero quedó sin ángulo, tras descargar con Lautaro Blanco su centro se desvió y se terminó metiendo por un cabezazo de Aguirre, quien pidió disculpas por su pasado en Newell’s.

A los 14 minutos llegó un momento especial. Blanco avanzó con balón dominado y al no encontrar resistencia decidió rematar con potencia, superando una floja respuesta del arquero para anotar su primer gol en Primera división.

La abultada ventaja le dio chances a jugadores que no venían teniendo minutos como Exequiel Zeballos y Ander Herrera, quien estuvo más de 100 días recuperándose de diferentes lesiones.

Y fue el 7 quien estuvo a punto de anotar el sexto, pero Espíndola se agigantó y le negó el gol. El futbolista español estuvo cerca de anotar, pero su remate desde fuera del área se fue desviado.