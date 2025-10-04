Argentina ganó y terminó con puntaje ideal el Grupo D del Mundial Sub 20

Se impuso 1-0 ante Italia con un gol de Dylan Gorosito. El comodorense Ian Subiabre ingresó en el segundo tiempo. Ahora espera por su rival de octavos.

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol derrotó 1-0 a Italia y con ese resultado, se aseguró el primer puesto del Grupo D del Mundial que se desarrolla en Chile.

El partido, que se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, tuvo el arbitraje del costarricense Keylor Herrera y el gol lo marcó Dylan Gorosito.

En el segundo tiempo, ingresó el delantero comodorense Ian Subiabre -en lugar de Alejo Sarco-, quien en esta ocasión no convirtió como lo había hecho en los dos anteriores partidos.

El primer tiempo fue parejo, con una Italia que llegó mejor, mientras que Argentina tuvo más aproximaciones que oportunidades claras. A los 40 minutos, el VAR le anuló el gol al italiano Lorenzo Riccio por una falta de Francesco Verde en ofensiva.

Ya en el complemento, el entrenador Diego Placente movió el banco de suplentes en busca de cambiar la cara del equipo y funcionó. Es que, tras ingresar en el segundo tiempo en lugar de Santiago Fernández, Dylan Gorosito se encargó de abrir el marcador.

A los 74 minutos, el juvenil de Boca Juniors sorprendió al romper la monotonía del partido con una gran acción individual, aprovechó el hueco y con un golazo le dio la ventaja a la 'Albiceleste'. Para el lateral derecho se trata de su primer gol en el torneo.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D.

Ya en octavos de final, la “Albiceleste” jugará el próximo miércoles a las 16:30 en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica, los tres mejores terceros que podrían ser rivales de Argentina.