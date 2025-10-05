Blotta, Galleguillo, Axel Oliver, Casas y Figueroa triunfaron en la 9ª fecha

El autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia fue sede de la 9ª fecha del automovilismo provincial. Todo se define el próximo mes en Trelew.

Los pilotos Renzo Blotta en el TP Gol 1.6, Daniel Galleguillo en el TP 1.100cc, Axel Oliver en el TC Patagónico, Javier Casas en los Renault 12 y Javier Figueroa en el TC Austral, fueron los ganadores que tuvo el Gran Premio Iveco-Fiorasi, 9ª y penúltima fecha del calendario provincial de automovilismo, que se corrió en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

La competencia, la organizó el Auto Moto Club de la ciudad, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La primera final del domingo estuvo a cargo del TP Gol 1.6, carrera que tuvo que ser neutralizada con abandonos de algunos de los protagonistas.

El ganador de la competencia fue Renzo Blotta, escoltado por Pablo Pires, actual defensor de la corona, mientras que el podio fue completado por Arián Gómez.

Los diez primeros lugares se completaron con Nicolás Rodríguez, Agustín Montecino, Daniel James, Federico Fraccaro, Matías Ruiz, Sebastián Rodríguez y Fernando Przybytek.

A continuación, se largó la final del TP 1.100cc. La victoria quedó en poder de Leonardo Carrión, pero luego fue excluido en la técnica, por lo que el primer lugar quedó en manos de Daniel Galleguillo, seguido de Mariano Ayup y Martín Jones.

Después llegaron Roberto Marzoli, Juan Cruz Centeno, Rubén Grier, Pablo Eckerman, Franco Vallejos, Benjamín Carrizo y Luciano Carenini, entre los primeros diez del clasificador.

La tarde continuó con la final del TC Patagónico, categoría que tuvo ocho pilotos en la pista.

La carrera también tuvo que ser neutralizada a raíz de los abandonos de Cristian Trupiano y de Nazareno López. El primero que cruzó la bandera a cuadros fue el valletano Axel Oliver (Torino), segundo llegó Gustavo Micheloud (Ford) -quien largó desde el último lugar-, mientras que el madrynense Marcos Laudonio (Chevrolet) completó el podio. Luego llegaron Emiliano López, Daniel Laudonio y Tomás Oliver, los tres con la marca del moño.

Por su parte, Javier Casas fue el ganador que tuvo la final de la Monomarca Renault 12. El piloto caletense se quedó con la victoria en los últimos metros, aunque ya no le alcanza para pelear en la última fecha por el título. El segundo puesto de la carrera fue para Marcos Panquilto, mientras que tercero llegó René Ludden.

La decena de pilotos se completó con Abel Panquilto, Federico Turrez, Gianfranco Mesiti, Danilo Pachmann, Juan José Campano, Héctor Montenegro y Eduardo Otero.

La tarde llegó a su culminación con la final del Turismo Carretera Austral. El último vencedor de la tarde fue Javier Figueroa, quien de principio a fin, se quedó con el primer puesto, seguido de Miguel Otero -líder del campeonato- y Fernando Vázquez, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Luego llegaron Emanuel García, Javier Hernández, Sergio Larreguy, Marcelo Otero, Máximo Arias, Martín Larreguy y Gabriel Vázquez, completando así el lote de los primeros diez de la última final de la tarde.

De esa manera, se fue el noveno y penúltimo capítulo del automovilismo chubutense quedando la definición para lo que será la última fecha de la temporada a correrse del 14 y 16 de noviembre en el autódromo Mar y Valle de Trelew. Allí se conocerán los campeones de las cinco categorías de pista.

………………

Panorama – (Finales - 16 vueltas)

TP Gol 1.6

1º Renzo Blotta 26’34”133/1000

2º Pablo Pires a 0’353/1000

3º Arian Gómez a 0’460/1000

4º Nicolás Rodríguez a 2’507/1000

5º Agustín Montecino a 2’604/1000

6º Daniel James a 4’524/1000

7º Federico Fraccaro a 5’365/1000

8º Matías Ruiz a 5’784/1000

9º Sebastián Rodríguez a 7’196/1000

10º Fernando Przybytek a 7’378/1000

TP 1.100cc

1º Daniel Galleguillo 22’21”999/1000

2º Mariano Ayup a 0’261/1000

3º Martín Jones a 0’448/1000

4º Roberto Marzoli a 0’608/1000

5º Juan Cruz Centeno a 0’760/1000

6º Rubén Grier a 0’981/1000

7º Pablo Eckerman a 2’198/1000

8º Franco Vallejos a 2’327/1000

9º Benjamín Carrizo a 2’399/1000

10º Luciano Carenini a 3’205/1000

TC Patagónico

1º Axel Oliver 20’50”835/1000

2º Gustavo Micheloud a 0’292/1000

3º Marcos Laudonio a 7’777/1000

4º Emiliano López a 7’415/1000

5º Daniel Laudonio a 17’868/1000

6º Tomás Oliver a 32’700/1000

Renault 12

1º Javier Casas 20’00”506/1000

2º Marcos Panquilto a 0’406/1000

3º René Ludden a 1’179/1000

4º Abel Panquilto a 1’410/1000

5º Federico Turrez a 1’533/1000

6º Gianfranco Mesiti a 3’841/1000

7º Danilo Pachmann a 5’318/1000

8º Juan José Campano a 5’869/1000

9º Héctor Montenegro a 6’349/1000

10º Eduardo Otero a 9’100/1000

TC Austral

1º Javier Figueroa 19’56”195/1000

2º Miguel Otero a 8’320/1000

3º Fernando Vázquez a 12’648”/1000

4º Emanuel García a 19’688/1000

5º Javier Hernández a 20’273/1000

6º Sergio Larreguy a 22’955/1000

7º Marcelo Otero a 23’623/1000

8º Máximo Arias a 25’106/1000

9º Martín Larreguy a 34’617/1000

10º Gabriel Vázquez a 37’594/1000