Talleres obtuvo un gran triunfo ante Ferro por 2-1

Fue en uno de los partidos de la primera fecha del torneo Clausura “B”. También ganaron Portugués, Nueva Generación, Roca y Caleta Córdova.

Talleres Juniors le ganó este sábado por 2-1 a Ferrocarril del Estado en uno de los partidos jugados por la primera fecha del torneo Clausura “B” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Ferroviario”, quien es uno de los candidatos para lograr el ascenso, se había puesto en ventaja por intermedio de Brian Alvear a los 28 minutos de juego.

Sin embargo, el conjunto “tallarín”, a poco de iniciado el segundo tiempo, igualó el partido a través de Jorge Gordillo, mientras que a los 34’, Nicolás Sotomayor marcó el segundo tanto de Talleres ante un Ferro, que terminó con diez porque se fue expulsado su arquero Franco Haro a los 10’ del complemento.

En esta primera fecha, Deportivo Portugués, con un tanto de Tadeo Sotomayor, derrotó 1-0 a Comodoro FC, mientras que en los restantes resultados, Caleta Córdova, con goles de Jair Núñez y Lautaro Benegas, le ganó a San Martín 2-0, Deportivo Roca venció también 2-0 a Oeste Juniors, y Nueva Generación superó 2-1 a Stella Maris.

La fecha se completará este domingo cuando a partir de las 16, Rada Tilly -campeón del Apertura- se enfrente con Universitario en el Estadio Municipal. El árbitro será Sergio Navarrete, con el acompañamiento de Guillermo Díaz y Morena Britez.

Panorama de la 1ª fecha

SABADO 4

- Nueva Generación 2 / Stella Maris 1.

- Deportivo Portugués 1 / Comodoro FC 0.

- Deportivo Roca 2 / Oeste Juniors 0.

- Caleta Córdova 2 / San Martín 0.

- Talleres Juniors 2 / Ferrocarril del Estado 1.

DOMINGO 5 (16:00)

- Rada Tilly vs Universitario.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Guillermo Díaz y Morena Britez.

Cancha: Estadio Municipal.

Libre: Manantiales Behr de Ciudadela.