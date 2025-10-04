Regatas le ganó a Municipal Palazzo 33-28 y se consagró en varones. All Boys venció 34-23 a Monte Cristo y se coronó en damas. Ambos lograron el ascenso.

Regatas y All Boys son los campeones del Argentino Juvenil "B" de Handball

Los equipos de Regatas San Nicolás en varones y All Boys en mujeres, se consagraron campeones del Torneo Nacional de Clubes Juvenil “B” de Hándbol que este sábado llegó a su fin en Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en masculino, Regatas venció en suplementario por 33-28 a Municipal Palazzo de Comodoro Rivadavia, destacando que al término del tiempo regular, habían igualado en 25.

Por su parte, en la rama femenina, All Boys de la Federación Metropolitana de Balonmano (FeMeBal) le ganó 34-23 a Municipalidad Monte Cristo de Córdoba.

De esa manera, ambos ganadores lograron además el ascenso al Torneo Juvenil “A”.

Por otra parte, en los partidos por el tercer puesto, San Telmo de FeMeBal venció 34-20 a Regatas en mujeres, mientras que en varones, Muñiz Handball de FeMeBal superó 29-25 a ASEBA de San Luis.

El torneo, que se desarrolló en los Gimnasios municipal 2 y 4 -en este último se disputó la última jornada-, lo organizó la Asociación Comodorense de Balonmano y la Federación Chubutense (FeChuBa), con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y tomaron parte 20 equipos de diferentes regiones del país.

…………………

Panorama

SABADO 4

En el Gimnasio municipal Nº 4 (Cancha: 1).

- San Telmo 34 / Regatas San Nicolás 20; Femenino – Final 3º puesto.

- Club ASEBA 25 / Muñiz Handball 29; Masculino – Final 3º puesto.

- Municipal Palazzo 28 (25) / Regatas San Nicolás 33 (25); Masculino – Final 1º puesto.

- All Boys 34 / Municipalidad Monte Cristo 23; Femenino – Final 1º puesto.