Municipal Palazzo, en masculino, se medirá con Club ASEBA de San Luis en busca de un lugar en la final. Será este viernes a las 14:30 en el Gimnasio municipal Nº 4.

Se juegan semifinales del Torneo Argentino Juvenil "B" de Handball

El Torneo Argentino Juvenil “B” de Handball comienza a transitar por sus momentos de definición. En ese contexto, este viernes en los Gimnasios municipal 2 y 4 se jugarán las semifinales tanto en masculino como en la rama femenina.

En el gimnasio 4, del barrio Standard Norte, Municipal Palazzo de Comodoro Rivadavia irá por un lugar en la final masculina cuando se enfrente desde las 14:30 con Club ASEBA de San Luis.

La otra semifinal la jugarán a partir de las 18, Regatas San Nicolás -fue primero en ambas ramas- y Muñiz Handball de FeMeBal.

En femenino, mientras tanto, All Boys se las verá con San Telmo, ambos de la FeMeBal, mientras que el otro cruce lo protagonizarán, Regatas y Municipalidad Montecristo de Córdoba.

Cabe destacar que durante la jornada se disputarán los partidos del quinto al noveno lugar.

La actividad arrancará a las 9:15, tanto en el Gimnasio Nº 4 como en el Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Panorama de la 4ª fecha

JUEVES 2

En el Gimnasio municipal 4 - Cancha: 1

Femenino – Zona “A”

- Petroquímica (Chubut) 24 / All Boys (FMB) 35.

Femenino – Zona “B”

- KM 5 (Chubut) 23 / Luján de Cuyo (Mza) 21.

Masculino - Zona “A”

- Muzio Handball Club (Chubut) 25 / Independiente Santo Tomé (Sta Fe) 26.

- Municipal Palazzo (Chubut) 24 / CSD Muñiz (FMB) 24.

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha: 2

Femenino – Zona “A”

- Salesianos (Chaco) 36 / CSD Río Negro (Rosario) 11.

Femenino – Zona “B”

-San Telmo (FMB) 33 / C.P.A.C. (Tucumán) 21.

Masculino – Zona “B”

- Colegio Anglo Americano (Cba) 27 / ASEBA (San Luis) 27.

- Nueva Generación (Chubut) 30 / Regatas San Nicolás 31.

Programa

VIERNES 3

En el Gimnasio municipal Nº 4 – Cancha: 1

9:15 Petroquímica vs Municipal Km5; Femenino 5º al 8º (partido 41).

11:00 Centenario vs Colegio Anglo Americano; Masculino 5º al 8º (partido 42).

12:45 All Boys vs San Telmo; Femenino – Semifinal 1 (partido 43).

14:30 Municipal Palazzo vs Club ASEBA; Masculino – Semifinal 1 (partido 44).

16:15 Regatas vs Municipalidad Montecristo; Femenino - Semifinal 2 (partido 45).

18:00 Regatas vs Muñiz Handball; Masculino – Semifinal 2 (partido 46).

19:45 Ganador P 42 vs Ganador P 49; Masculino Final 5º puesto (partido 47).

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha: 2

9:15 Centro Pro-Adelanto Ciudadela vs Salesianos; Femenino 5º al 8º (partido 48).

11:00 Nueva Generación vs Muzio Handball; Masculino – 5º al 8º (partido 49).

12:45 Deportivo Río Negro vs Municipaldad Luján de Cuyo; Femenino – Final 9º puesto (partido 50).

14:30 Independiente vs GEI; Masculino – Final 9º puesto (partido 51).

16:15 Perdedor 41 vs Perdedor 48; Femenino – Final 7º puesto (partido 52).

18:00 Ganador 41 vs Ganador 48; Femenino – Final 5º puesto (partido 53).

19:45 Perdedor 42 vs Perdedor 49; Masculino – Final 7º puesto (partido 54).

SABADO 4

En el Gimnasio municipal 4 (Cancha: 1).

9:00 Perdedor 43 vs Perdedor 45; Femenino – Final 3º puesto.

10:45 Perdedor 44 vs Perdedor 46; Masculino – Final 3º puesto.

12:30 Ganador 43 vs Ganador 45; Femenino – Final 1º puesto.

14:15 Ganador 44 vs Ganador 46; Masculino – Final 1º puesto.

15:45 Entrega de premios.