Quedó definido en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia el calendario y la modalidad de juego del segundo torneo del año en el ascenso.

Así se va a jugar el Clausura de la B que inicia este sábado

Tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y el consenso de todos los clubes, quedó definido este jueves el fixture y la modalidad de juego del segundo torneo del año en la Primera división B, que comenzará este sábado.

La competencia consta de una rueda de todos contra todos, totalizando 13 fechas. El primero de la tabla al finalizar el certamen obtendrá el segundo ascenso a la Primera división A (el primero lo logró Rada Tilly).

La primera fecha tendrá los siguientes compromisos: Rada Tilly-Universitario; Nueva Generación-Stella Maris; Deportivo Portugués-Comodoro FC; Deportivo Roca-Oeste Juniors; Caleta Córdova-San Martín; Talleres Juniors-Ferrocarril del Estado.

Calendario

1ª fecha

Rada Tilly vs Universitario.

Nueva Generación vs Stella Maris.

Deportivo Portugués vs Comodoro FC.

Deportivo Roca vs Oeste Juniors.

Caleta Córdova vs San Martín.

Talleres Juniors vs Ferrocarril del Estado.

Libre: Manantiales Behr de Ciudadela.

2ª fecha

Ferro vs Caleta Córdova.

San Martín vs Deportivo Roca.

Oeste Jrs. vs Deportivo Portugués.

Comodoro FC vs Nueva Generación.

Stella Maris vs Rada Tilly.

Universitario vs M.B. Ciudadela.

Libre: Talleres Juniors.

3ª fecha

B. Ciudadela vs Stella Maris.

Rada Tily vs Comodoro FC.

Nueva Generación vs Oeste Juniors.

Deportivo Portugués vs San Martín.

Deportivo Roca vs Ferro.

Caleta Córdova vs Talleres Jrs.

Libre: Universitario.

4ª fecha

Talleres Jrs. vs Deportivo Roca.

Ferro vs Deportivo Portugués.

San Martín vs Nueva Generación.

Oeste Juniors vs Rada Tilly.

Comodoro FC vs M.B. Ciudadela.

Stella Maris vs Universitario.

Libre: Caleta Córdova.

5ª fecha

Universitario vs Comodoro FC.

M.B. Ciudadela vs Oeste Jrs.

Rada Tilly vs San Martín.

Nueva Generación vs Ferro.

Deportivo Portugués vs Talleres Jrs.

Deportivo Roca vs Caleta Córdova.

Libre: Stella Maris.

6ª fecha

Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.

Talleres Jrs. vs Nueva Generación.

Ferro vs Rada Tilly.

San Martín vs M.B. Ciudadela.

Oeste Jrs. vs Universitario.

Comodoro FC vs Stella Maris.

Libre: Deportivo Roca.

7ª fecha

Stella Maris vs Oeste Jrs.

Universitario vs San Martín.

M.B. Ciudadela vs Ferro.

Rada Tilly vs Talleres Jrs.

Nueva Generación vs Caleta Córdova.

Deportivo Portugués vs Deportivo Roca.

Libre: Comodoro FC.

8ª fecha

Deportivo Roca vs Nueva Generación.

Caleta Córdova vs Rada Tilly.

Talleres Jrs. vs M. B. Ciudadela.

Ferro vs Universitario.

San Martín vs Stella Maris.

Oeste Jrs. vs Comodoro FC.

Libre: Deportivo Portugués.

9ª fecha

Comodoro FC vs San Martín.

Stella Maris vs Ferro.

Universitario vs Talleres Jrs.

M.B. Ciudadela vs Caleta Córdova.

Rada Tilly vs Deportivo Roca.

Nueva Generación vs Deportivo Portugués.

Libre: Oeste Juniors.

10ª fecha

Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

Deportivo Roca vs M.B. Ciudadela.

Caleta Córdova vs Universitario.

Talleres Jrs. vs Stella Maris.

Ferro vs Comodoro FC.

San Martín vs Oeste Jrs.

Libre: Nueva Generación.

11ª fecha

Oeste Jrs. vs Ferro.

Comodoro FC vs Talleres Jrs.

Stella Maris vs Caleta Córdova.

Universitario vs Deportivo Roca.

M.B. Ciudadela vs Deportivo Portugués.

Rada Tilly vs Nueva Generación.

Libre: San Martín.

12ª fecha

Nueva Generación vs M.B. Ciudadela.

Deportivo Portugués vs Universitario.

Deportivo Roca vs Stella Maris.

Caleta Córdova vs Comodoro FC.

Talleres Jrs. vs Oeste Jrs.

Ferro vs San Martín.

Libre: Rada Tilly.

13ª fecha

San Martín vs Talleres Jrs.

Oeste Jrs. vs Caleta Córdova.

Comodoro FC vs Deportivo Roca.

Stella Maris vs Deportivo Portugués.

Universitario vs Nueva Generación.

M.B. Ciudadela vs Rada Tilly.

Libre: Ferro.