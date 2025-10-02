River derrotó 1-0 a Racing y es semifinalista de Copa Argentina

El “Millonario” se quedó en Rosario con la victoria gracias a un gol de Maxi Salas, ex Racing, en la primera etapa. En “semis” se las verá con Independiente Rivadavia.

En un partido muy luchado, River Plate le ganó este jueves por 1-0 a Racing Club y se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Gigante de Arroyito del club Rosario Central, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El gol del partido lo marcó Maximiliano Salas, en la primera etapa. La “Academia” terminó con diez porque se fue expulsado Adrián Martínez en los últimos minutos del partido.

Antes de los cinco minutos, el “Millonario” salió rápido desde el fondo, Facundo Colidio se escapó por izquierda luego de un pase largo y habilitó a Maximiliano Salas, quien definió de primera para abrir el marcador. Luego, tras un error en defensa de Franco Pardo, se repitió la fórmula con pase del 11 para el 7, pero esta vez Facundo Cambeses respondió con lo justo para evitar el 2-0.

Racing respondió y tuvo tres chances seguidas, con un cabezazo de Santiago Solari que contuvo Franco Armani y otra gran intervención del capitán riverplatense para taparle el empate a Adrián Martínez; luego, Lucas Martínez Quarta atoró bien a Martínez cuando estaba por rematar. En la última parte, Colidio casi marca dos golazos con derechazos desde fuera del área.

El segundo tiempo fue menos jugado y con pocas chances para ambos equipos. El equipo de Marcelo Gallardo lo controló sin demasiados sobresaltos y hasta tuvo dos buenas ocasiones para aumentar la ventaja, en un avance de Colidio y un remate de Ignacio Fernández que contuvo el arquero rival. Racing, mientras en tanto, apenas inquietó con un centro en el que Lautaro Rivero cruzó muy bien a Martínez, quien en el final se fue expulsado.

Con la victoria y la clasificación consumadas, River enfrentará en semifinal a Independiente Rivadavia de Mendoza, que eliminó a Tigre. Del otro lado de la llave, jugarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

De esa manera, River cortó una racha de cuatro derrotas seguidas, dos de Copa de Libertadores y otras dos del torneo Clausura.