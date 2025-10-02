El "Verde" con dos capitanes

Son el alero Mauro Cosolito y el escolta Federico Grun, quienes se sumaron a Gimnasia y Esgrima de Comodoro para jugar la Liga Nacional de Básquet.

El alero Mauro Cosolito y el escolta Federico Grun son dos de las nuevas caras que se sumaron para jugar la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet.

Cosolito llega de Unión de Santa Fe, mientras que Grun jugó la pasada temporada en San Lorenzo y luego en San Martín de Corrientes, precisamente el club que el “Verde” enfrentará este viernes en el Socios Fundadores.

En ese contexto, los dos jugadores fueron designados como capitanes del equipo, algo que nunca había pasado, al menos en Gimnasia.

Anteriormente hubo un capitán y un subcapitán, pero en esta ocasión, serán dos los capitanes que tendrá el equipo patagónico para afrontar una dura temporada de LNB.

“Esperemos hacer un gran año, tratar de acompañar a los chicos al proceso y llevarlo de buena manera. Reencontrarme un poco con la historia, con el básquet y tratar de hacerlo de buena forma. Gimnasia viene haciendo un proceso con los chicos de llegar a playoffs, de todo, necesitan también ganar y meter un poquito más. Aspiramos a eso. Sé que el objetivo es un poquito fuerte, pero lo vamos a intentar lograr”, fueron algunas de las palabras del santafesino Cosolito, de 36 años, en lo que fue su primer contacto que mantuvo con El Patagónico durante la pretemporada que se inició el último 18 de agosto.

Mientras que Grun, nacido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, había manifestado lo siguiente sobre sus expectativas: “Son muy altas. El club siempre estuvo en los primeros planos de la competencia. No me gusta ponerme un objetivo de resultados, sino trabajar, intentar de hacerlo lo mejor posible. Después, es una frase hecha, pero la Liga te pone a donde tenés que estar, y me parece que, si trabajamos duro, tenemos una linda oportunidad”, afirmó el jugador de 28 años.

Mientras que el entrenador Pablo Favarel también se había referido sobre la designación de Cosolito y Grun como los dos capitanes del equipo.

“Por los momentos que están en su carrera, porque Mauro ya lo ha hecho, está en su esencia hacerlo y Federico porque está en un momento de su carrera que tiene que empezar a asumir esa responsabilidad. Me parece que son los que más ascendencia tienen sobre el grupo, más experiencia y jerarquía. Yo me voy a recostar en sus liderazgos para llevar el grupo durante la temporada”.