Comodoro recibe al Nacional de Clubes Juveniles B de Handball

La competencia se desarrollará desde este lunes al 4 de octubre en los gimnasios municipales 2 y 4.

Del 29 de septiembre al 4 de octubre, Comodoro Rivadavia será sede del Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball, que reunirá a los 20 mejores equipos del país.

La competencia, organizada por la Asociación Comodorense de Balonmano, junto a la Federación Chubutense de Balonmano, y con el acompañamiento de Comodoro Deportes, se jugará en los Gimnasios municipales N°2 y N°4. La competencia será fiscalizada por la Confederación Argentina de Handball.

Participarán equipos de todo el país, en las ramas femeninas y masculinas. Los elencos competirán buscando una plaza para el Nacional de Clubes Juveniles A del año 2026.

En el acto de lanzamiento que se llevó adelante en el CEPTur (Centro de Exposiciones y Promoción Turística), estuvieron el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el concejal Marcos Panquilto, Rodrigo Cosignani, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano y Christian Valbuena, presidente de la Asociación Comodorense de Balonmano.

Christian Valbuena, en representación de la Asociación Comodorense de Balonmano agradeció a la Federación Chubutense por estar en cada detalle y el trabajo constante para que la competencia salga de la mejor manera y, especialmente a Comodoro Deportes.

“A Hernán (Martínez) por apoyarnos siempre en todo lo que queremos hacer, lo que queremos traer para acá y al concejal (Marcos) Panquilto que acompaña continuamente”, expresó y se dirigió a los jugadores juveniles “que disfruten de este torneo que tenemos, de ser local, de que las familias los vean jugar en un Nacional, que eso no pasa siempre así”.

Rodrigo Cosignani, presidente de la Federación Chubutense de Balonmano, desde su lugar, aseguró que “es un placer recibir un torneo de estas características acá y me pone feliz por lo que van a vivir nuestros jugadores, que lo puedan disfrutar las familias es algo que me llena de orgullo. Es un trabajo que venimos haciendo junto a la Asociación (Comodorense) hace varios años, lo sostenemos en el tiempo y está dando sus frutos. Vamos a recibir uno de los mejores torneos del país. Confió en el nivel de juego que están teniendo”.

El dirigente, reconoció el apoyo del Estado municipal al entender que “es una decisión de esta gestión de poder posicionar a Comodoro como una ciudad de eventos deportivos”.

Hernán Martínez, a cargo de Comodoro Deportes, resaltó el trabajo de la dirigencia del handball de la provincia y la ciudad.

“Es un orgullo muy grande que Comodoro que es una cuna del handball de hace muchísimos años, con grandes deportistas, grandes equipos e historias, se ha convertido a nivel nacional en una sede de eventos nacionales” manifestó.

El titular de la cartera deportiva sostuvo que “aquel que venga a esta ciudad va a tener una buena organización, pero también va a tener competitividad y eso es lo que ustedes han logrado. Esta es la búsqueda que tiene cada dirigente que trabaja” y agregó que “más allá del resultado deportivo nunca se olviden que son embajadores y que el ejemplo va a estar en ustedes (jugadores). Muchos chicos y chicas los van a ir a ver jugar, el handball son ustedes y en el comportamiento, más allá de lo deportivo, ahí se verá plasmado todo lo que demuestren por el handball”.