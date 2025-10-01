Ganaron Nueva Generación y Municipal Palazzo en varones

Los equipos masculinos de Nueva Generación y Municipal Palazzo, ambos de Comodoro Rivadavia, ganaron este miércoles en sus respectivos juegos por la tercera fecha del Torneo Argentino Juveniles “B” de Handball que se desarrolla en la ciudad.
En ese contexto, los muchachos de “La Nueva” derrotaron 30-27 a GEI de Federación Metropolitana de Balonmano (FeMeBal), mientras que por la noche, Palazzo superó a Çentenario de Neuquén por 31-23.
Distinta suerte corrió Muzio Handball Club de Trelew, el otro representante de la FeChuBa, que perdió 34-25 ante Centenario.
En lo que respecta a la rama femenina, Petroquímica cayó 31-27 ante Municipalidad Montecristo de Córdoba, mientras que Km 5 perdió por uno (26-25) ante Regatas San Nicolás.
En esta fecha hubo tres grandes goleadas. Una de ellas fue la que logró All Boys de FeMeBal ante Salesianos de Chaco (42-14) en femenino, mientras que San Telmo, también de FeMeBal, derrotó 40-18 a Luján de Cuyo de Mendoza.
Además, Municipalidad Montecristo se impuso 39-23 ante Club Social Deportivo Río Negro de Rosario, también en mujeres.
La actividad continuará este jueves desde las 14:30 en los dos gimnasios en donde se viene desarrollando este torneo y en donde quedarán los clasificados para disputar la próxima instancia.
Panorama de la 3ª fecha
MIERCOLES 1
En el Gimnasio Municipal Nº 4 – Cancha: 1
Femenino - Zona “A”
- Municipalidad Montecristo (Cba) 31 / Petroquímica (Chubut) 27.
- Salesianos (Chaco) 14 / All Boys (FeMeBal) 42.
Femenino - Zona “B”
- Regatas San Nicolás 26 / Km 5 (Chubut) 25.
Masculino - Zona “A”
- Centenario (Neuquén) 23 / Municipal Palazzo (Chubut) 31.
Masculino - Zona “B”
- ASEBA (San Luis) 30 / GEI (FeMeBal) 27.
- Regatas San Nicolás 32 / Colegio Anglo Americano (Cba) 23.
En el Gimnasio Municipal Nº 2 – Cancha: 2
Femenino - Zona “A”
- CSD Río Negro (Rosario) 23 / Municipalidad Montecristo (Cba) 39.
Zona “B” - Femenino
- C.P.A.C (Tucumán) 17 / Regatas San Nicolás 23.
- Luján de Cuyo (Mza) 18 / San Telmo (FeMeBal) 40.
Masculino - Zona “A”
- Independiente Santo Tomé (Sta Fe) 25 / Centenario (Neuquén) 34.
- CSD Muñiz (FMB) 27 / Muzio Handball Club (Chubut) 16.
Masculino - Zona “B”
- GEI (FeMeBal) 27 / Nueva Generación (Chubut) 30.
Programa – 4ª fecha
JUEVES 2
En el Gimnasio municipal 4 - Cancha: 1
14:30 Muzio Handball Club (Chubut) vs Independiente Santo Tomé (Sta Fe); Masculino - Zona “A”.
16:15 KM 5 (Chubut) vs Luján de Cuyo (Mza); Femenino - Zona “B”.
18:00 Petroquímica (Chubut) vs All Boys (FMB); Femenino - Zona “A”.
19:45 Municipal Palazzo (Chubut) vs CSD Muñiz (FMB); Masculino - Zona “A”.
En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha: 2
14:30 San Telmo (FMB) vs C.P.A.C. (Tucumán); Femenino - Zona “B”.
16.15 Anglo Americano (Cba) vs ASEBA (San Luis); Masculino - Zona “B”.
18:00 Salesianos (Chaco) vs CSD Río Negro (Rosario); Femenino - Zona “A”.
19:45 Nueva Generación (Chubut) vs Regatas San Nicolás; Masculino - Zona “B”.
Foto: Prensa FeChuBa.