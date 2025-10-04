Palazzo se recuperó y goleó a Ameghino 6-3

Fue en el adelanto de la 2ª fecha del Zonal “A”. Este domingo completan CAI-Huracán, Newbery-Sarmiento, Saavedra-Petroquímica, Diadema-USMA y Tiro-Laprida.

Próspero Palazzo goleó este sábado 6-3 a Florentino Ameghino en el partido que puso en marcha la segunda fecha del torneo Zonal “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, correspondiente a la Zona “B”, se jugó en cancha del Club Ferrocarril del Estado. Los goles del “Aguilucho” los marcaron Gabriel Campos y Josué Jara, ambos en tres ocasiones cada uno. Mientras que los tantos del CAFA, que ofició de local en “La Nueva Salitrera”, los anotaron Ponce, Ignacio y González.

Este domingo a partir de las 15, mientras tanto, se completará la fecha. Comisión de Actividades Infantiles, último campeón del Apertura, recibirá a Huracán en el destacado de la jornada.

El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea -la cancha del club Laprida-, tendrá el arbitraje de Diego Schooff, quien estará acompañado por Víctor Velarde y Luis Marcial

La CAI, que esta semana recibió la noticia de que jugará el próximo Torneo Regional Federal Amateur, arrancó el torneo doméstico con un triunfo de 3-1 ante Florentino Ameghino.

El “Globo”, mientras tanto, también empezó derecho el nuevo campeonato al superar de local por 2-1 a Argentinos Diadema.

Por su parte, Jorge Newbery, quien será el otro club que jugará el Regional, se medirá en su cancha ante el Deportivo Sarmiento. El juez principal del encuentro será Diego Bayón, quien estará secundado por Cristian Ramilla y Gustavo Corbalán.

La segunda fecha también tendrá los duelos entre General Saavedra-Petroquímica, Tiro Federal-Laprida y Argentinos Diadema-Unión San Martín Azcuénaga.

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 4

- Florentino Ameghino 3 / Próspero Palazzo 6.

DOMINGO 5 (15:00 Primera)

- Tiro Federal vs Laprida.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Iván Peña y Pablo Postendorfert.

Cancha: Tiro.

- General Saavedra vs Petroquímica.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Blas Subelza y Miguel Coñuecar.

Cancha: General Saavedra.

-Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Cristian Raimilla y Gustavo Corbalán.

Cancha: Jorge Newbery.

- Argentinos Diadema vs USMA.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Gastón Cejas y Marcelo Cocca.

Cancha: Argentinos Diadema.

- CAI vs Huracán.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Víctor Velarde y Luis Marcial.

Cancha: Laprida.

imagen