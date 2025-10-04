Pedro Cardoso volvió al triunfo en la primera carrera de Velocitta

El brasileño se llevó la victoria en el TCR y así le pudo acortar algunos puntos al argentino Leonel Pernía, que finalizó segundo, en el campeonato.

Peugeot sigue siendo fuerte en Velocitta. Luego de los triunfos conseguidos en años anteriores, la marca volvió al triunfo de la mano de Pedro Cardoso, el vigente campeón de TCR South America Banco BRB. En una jornada nublada pero con mucho calor, el brasileño se llevó el triunfo en la primera carrera del fin de semana y así le pudo acortar algunos puntos a Leonel Pernía, que finalizó segundo, en el campeonato.

El sábado tenía dos platos fuertes para la categoría: la clasificación y la primera competencia. Pasado el mediodía, se disputó la qualy que otra vez tuvo una paridad importante. Liderando los once autos que estuvieron encerrados en un segundo, estuvo Leonardo Reis que marcó su primera pole en la categoría y la primera del año de un Cupra, cortando la hegemonía de Honda. Segundo quedó Leonel Pernía y tercero Cardoso, que empezaba a mostrar el potencia del 308 TCR GTI.

Fue una tanda con mucha estrategia porque Juan Ángel Rosso y Nelson Piquet Jr. buscaban la décima colocación para largar en “pole” en la carrera de este domingo. Ambos pilotos cambiaron de motor y tenían que cumplir una sanción de doce posiciones en la grilla de la primera competencia. El brasileño del Honda YPF Racing logró su objetivo y clavó un tiempo perfecto para quedar en el décimo.

El debut en la primera posición de largada para Leo Reis no tuvo un gran resultado. Con una partida lenta, el brasileño quedó por detrás del décimo en la primera curva y tuvo que comenzar una remontada para finalizar en sexta posición. Los que aprovecharon esa situación fueron Pernía y Cardoso que doblaron en punta en la primera curva y en la cuarta el brasileño ya había tomado el liderazgo para mantenerlo hasta el final.

La carrera tuvo una gran lucha en el medio del pelotón con Leo Reis, Genaro Rasetto, Nelson Piquet Jr. y Enzo Ginafratti. Los cuatro batallaron durante varias vueltas por el sexto lugar que finalmente lo consiguió el poleman. Séptimo fue Piquet y octavo Gianfratti. El único que no pudo terminar la carrera de todos los que largaron fue el argentino del Peugeot 308 TCR GTI #66 de PMO Racing que a solo un giro para final se quedó sin frenos y quedó al costado del camino.

El podio de TCR South America quedó con Pedro Cardoso, Leonel Pernía y Raphael Reis. El top 5 fue completado por Marcos Regadas, que también fue el ganador en la Copa Trophy, y el argentino Fabián Yannantuoni. Los que lo siguieron a Regadas en la Trophy fueron Enzo Gianfratti y Maria Nienkötter.

Ahora el brasileño Cardoso alcanzó los 379 unidades y quedó a 125 del argentino Leo Pernía que llegó a los 504 puntos. El tercero es Piquet Jr. con 368 y el cuarto Raphael Reis con 366. La Copa Trophy sigue siendo liderada por Adrian Chiriano con 162, seguido por Gianfratti con 121 y Nienkötter con 109.

DECLARACIONES

“Estoy muy feliz. Gracias a dios el promotor (WSC) modificó el BoP del Peugeot. Estuvimos sufriendo un año entero y hoy estamos en igualdad de condiciones, y cuando estamos iguales el trabajo bien hecho del equipo da sus frutos. El campeonato todavía no acabo pero está muy difícil. Pernía acabó en segundo y descontamos pocos puntos, pero... la esperanza es lo último que se pierde” (Pedro Cardoso).

“Fue muy bien. Estoy sorprendido. Un auto diferente a lo que estoy acostumbrado. Más importante que terminar en el primer lugar en la Copa Trophy es llegar cuarto en la general yendo con los líderes en el mismo pelotón. Estoy muy feliz de acompañar a los pilotos profesionales. Estoy muy cansado, fue una carrera agobiante pero estoy muy feliz” (Marcos Regadas).