Estafan a hinchas de Madryn que casi incendian un colectivo

El grupo se habría enfurecido al conocer que el micro no tenía los papeles en regla y no podrían asistir a la final por el ascenso.

Este viernes, varios colectivos con hinchas de Deportivo Madryn fueron detenidos en Arroyo Verde al presuntamente constatar que no poseían los permisos para transitar en rutas nacionales. La irregularidad obligó a suspender el viaje hacia Vicente López, donde el equipo disputará la final por el ascenso ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y regresar a Puerto Madryn.

La noticia provocó enojo entre los hinchas, y al llegar a la terminal de Puerto Madryn, intentaron prender fuego a uno de los colectivos.

Personal policial y de Bomberos Voluntarios intervinieron rápidamente para sofocar las llamas y controlar la situación.