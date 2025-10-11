Se enfrentan este sábado a partir de las 18 en el estadio Domingo Perea. El resto de la fecha va el domingo.

Laprida y Saavedra adelantan la 3ª fecha del Torneo Zonal "A"

Laprida recibirá este sábado a General Saavedra en el adelanto de la 3ª fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea, dará comienzo a las 18 y será arbitrado por Guillermo Díaz.

Laprida viene de golear en la anterior jornada 5-1 a Tiro Federal, mientras que Saavedra cayó de local 3-2 frente a Petroquímica.

La fecha continuará el domingo con los duelos entre Petroquímica-Jorge Newbery, Huracán-Florentino Ameghino, Unión San Martín Azcuénaga-Comisión de Actividades Infantiles, Próspero Palazzo-Argentinos Diadema y Deportivo Sarmiento-Tiro Federal.

Todos los partidos darán comienzo a las 15 y se jugarán sin público visitante.

…………………

Programa de la 3ª fecha

SABADO 11

18:00 Primera – 15:30 Reserva

- Laprida vs General Saavedra.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Laprida.

DOMINGO 12

15:00 Primera – 12:00 Reserva

- Petroquímica vs Jorge Newbery.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Petroquímica.

15:00 Primera – 12:30 Reserva

- Huracán vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Huracán.

- USMA vs CAI.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Blas Subelza.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Deportivo Sarmiento vs Tiro Federal.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

Foto: Ojo Vlindado.