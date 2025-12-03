Represión policial a trabajadores del INTI durante una protesta sobre la General Paz

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron con bastones y gas pimienta a empleados del INTI y dirigentes de ATE que cortaban la General Paz en rechazo al recorte del 10% del personal estatal previsto por el Gobierno.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fueron desalojados este miércoles por efectivos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando se manifestaban sobre un tramo de la avenida General Paz, a la altura de Constituyentes, en rechazo al ajuste y a los despidos proyectados en el organismo.

Pasadas las 11 de la mañana, un grupo de uniformados avanzó con escudos, bastones y gas pimienta sobre los manifestantes que se encontraban en la bajada de la avenida 25 de Mayo de la General Paz, mano hacia el Riachuelo, donde habían encendido cubiertas y bloqueado el tránsito. Entre los presentes se encontraba el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“Nos gasearon. ¿Por qué quieren reprimir? Lo único que estamos haciendo es reclamar”, expresó Aguiar ante los medios, tras el accionar policial.

Luego del avance de los efectivos, los trabajadores retrocedieron hasta la puerta del Parque Tecnológico Miguelete —una de las sedes del INTI— ubicado sobre la colectora de la General Paz, ya del lado bonaerense. Allí el clima volvió a tensarse.

“Quieren volver a prender la motosierra en el Estado y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir peleando hasta el último aliento”, arengó Aguiar frente a los trabajadores, mientras permanecían desplegados varios agentes en la zona.

En declaraciones a Crónica TV, el referente gremial advirtió que el Gobierno de Javier Milei pretende “recortar el 10% del personal” en distintos organismos estatales, lo que pondría en riesgo la continuidad de unos 70 mil contratos que vencen el 31 de diciembre. “ATE exige la inmediata renovación de esos vínculos”, señaló.

El dirigente también alertó que, en este escenario, “la paz social será exclusiva responsabilidad del Gobierno Nacional”. “Están tirando demasiado de la cuerda y la cuerda se va a cortar”, afirmó. Además, insistió en que ATE no aceptará “ninguna reforma laboral que perjudique a los trabajadores”.

Desde el Gobierno informaron que el recorte del 10% alcanzaría a organismos descentralizados, entre ellos el INTI, la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el Enacom y el Archivo General de la Nación.