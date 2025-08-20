Un operativo conjunto entre la Fiscalía Ambiental, la Policía y personal de Zoonosis de Puerto Madryn logró el rescate de 55 perros que vivían en condiciones de hacinamiento en un criadero ilegal. La dueña del lugar fue imputada por maltrato animal.

Rescatan más de 50 perros de un criadero por maltrato animal

El allanamiento, realizado en el barrio Comercio, fue ordenado por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA) tras una denuncia anónima de un vecino. La fiscalía, a cargo de Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, actuó rápidamente para verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Entre los perros rescatados se encontraron 46 Dachshund ("perros salchicha"), 7 Bulldogs franceses, un Dogo y un Labrador. Según la fuente, los animales fueron trasladados a Zoonosis municipal, donde recibirán atención y cuidados.

La propietaria del criadero enfrenta cargos por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal), una legislación que prevé penas de hasta un año de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

Según recuperó Jornada, se espera que en los próximos días se realice la audiencia para formalizar la imputación.