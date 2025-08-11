Accidente laboral: dos operarios heridos en una fábrica

Dos trabajadores de la empresa Trivenium resultaron heridos con quemaduras tras un accidente en la zona de producción esta madrugada. Ambos fueron hospitalizados en el centro asistencial Isola, donde se recuperan de las lesiones.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana en la planta, ubicada en el Parque Industrial Pesado de la ciudad. Una dotación de bomberos voluntarios acudió al lugar para asistir en la emergencia.

Según las primeras informaciones, una turbina de uno de los equipos de producción generó una llamarada que alcanzó a los dos operarios.

Las víctimas sufrieron quemaduras en brazos, manos y piernas, por lo que se activó de inmediato el protocolo de emergencia de la empresa, interrumpiendo el proceso de producción.

El trabajador con las lesiones más graves fue trasladado de inmediato al hospital, y el segundo empleado fue llevado poco después. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente para determinar qué falló en el equipo, recuperó diario Jornada.