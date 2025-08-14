Abren convocatoria  para la adopción de una adolescente de 13 años

El Juzgado de Familia N°1 de Puerto Madryn y la Oficina de Adopciones de Chubut emitió una convocatoria pública para encontrar una familia para una adolescente de 13 años.

Se busca a personas monoparentales o personas solas que deseen asumir el compromiso de ser guardadores con fines adoptivos.

Detalles de la convocatoria

La adolescente, que cursa sus estudios secundarios, es descrita como una joven cariñosa y muy responsable. Entre sus intereses se encuentran el dibujo, escuchar música y las mascotas. Además, le gusta practicar Kick Boxing y espera poder continuar con esta actividad.

El juzgado y la oficina de adopciones buscan a una persona que pueda ofrecerle un entorno de afecto y protección. Es fundamental que el futuro guardador se comprometa a acompañarla en el desarrollo de sus recursos personales, aceptar y respetar su historia de origen, y sostener el vínculo con sus dos hermanos menores de edad.

Las personas interesadas en postularse deben enviar un correo electrónico con sus datos personales y de contacto a [email protected]. La convocatoria estará abierta desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 4 de septiembre de 2025.