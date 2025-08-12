La explosión de una turbina en la empresa Trivium Packaging, en Puerto Madryn, dejó a dos operarios con graves quemaduras.

Explosión en fábrica de Madryn: un trabajador grave, trasladado a Buenos Aires

Uno de ellos, en estado crítico, fue derivado este lunes en un avión sanitario a un centro especializado en Buenos Aires para recibir atención de alta complejidad. El segundo trabajador permanece internado en un sanatorio privado de la ciudad.

El accidente ocurrió mientras ambos operarios realizaban sus tareas habituales, sufriendo quemaduras de consideración en brazos, manos y piernas. Según el Diario Jornada, la situación del trabajador trasladado es de extrema gravedad.

Comunicado de la empresa y la investigación en curso

Tras el incidente, la empresa Trivium Packaging emitió un comunicado confirmando el "incidente operativo" y asegurando que su prioridad es el apoyo a los trabajadores afectados y sus familias.

"Actualmente, estamos implementando todos los protocolos de emergencia que aplican a este tipo de contingencias, investigando la causa raíz del incidente y colaborando estrechamente con las autoridades correspondientes", señaló la dirección de la empresa.

La compañía se comprometió a brindar más detalles a medida que avance la investigación sobre las causas de la explosión.