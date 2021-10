Respaldo a los candidatos del Frente de Todos

En noviembre del 2020, Comodoro Rivadavia era designada como Capital Alterna de Argentina después que el Congreso Nacional aprobara el proyecto enviado por el propio presidente Alberto Fernández. La iniciativa fue una idea del mandatario y significó un hecho histórico para la Capital Nacional del Petróleo. La sanción fue celebrada por todos y comenzaba a planearse la visita del Presidente a Comodoro.

Los días fueron pasando y se esperaba que la llegada de Fernández fuera histórica, tras cuatro años de falta de respuestas y abandono por parte de la antigua gestión de la Casa Rosada. “Pongan día y hora para que vaya”, prometió Fernández cuando el intendente Juan Pablo Luque y el exintendente Carlos Linares se reunieron con él en el despacho presidencial.

Su visita fue histórica por la llegada de sus ministros, el anuncio de obras para Chubut por más de 12.195 millones de pesos y por el apoyo brindado hacia los candidatos del Frente de Todos.

Con los cerros característicos de Comodoro, el Predio Ferial fue el escenario perfecto para que el Presidente transmitiera un mensaje de trabajo, unidad, esperanza y agradecimiento a las organizaciones políticas y sociales, sindicatos y vecinos de Comodoro y de distintas partes de la región que llegaron para ser parte del acto.

“Para nosotros es muy importante darle respuesta rápida a los argentinos por tiempos que vienen, que son indudablemente mejor. Cuando llegamos al Gobierno lamentablemente se postergó por lo que ya todos sabemos. Estamos en el día 0, ahora sí podemos hacer todo lo que nos comprometimos. Prometo a cada chubutenses que vamos a poner toda la garra para que los años que vienen podamos hacer lo que comprometimos para cuatro años, pero que la pandemia no nos dejó”, aseguró el mandatario nacional.

“Necesito la fortaleza, acompañamiento y la unidad de todos ustedes. La unidad nos hizo llegar a donde llegamos y es la que nos va a impulsar el tiempo que viene. Con toda la fuerza, con toda la garra, lo mejor está por venir. Con toda la fuerza vamos para adelante, mi compromiso con Chubut y cada argentino. Voy a honrar el mandato que me dieron, lo haré en la revancha ante los dos años que nos quedan porque en los primeros dos tuvimos que afrontar el virus”, afirmó.

"Ni loco elimino las indemnizaciones"

Alberto Fernández también se refirió al proyecto que pretende eliminar las indemnizaciones presentada por Juntos por el Cambio. "Cuando escucho decir que la solución es que se despidan a los que trabajan sin indemnización, quiero recordarle que durante un tiempo fuimos distinguidos en el mundo, y éramos destacados en América Latina, porque teníamos educación gratuita, salud pública, vacaciones pagas, aguinaldo, porque durante mucho tiempo éramos un país con derechos. ¡Por eso a esa idea de despedirlos sin indemnización les digo ‘ni loco!'".

Asimismo, valoró a los empresarios que inviertan y arriesgan "porque necesitamos terminar con la falta de trabajo en Argentina", y mencionó el decreto publicado este martes para que todos los que reciban un plan social lo conviertan en trabajo genuino.

Es por eso que pidió votar a Carlos Linares y a Florencia Papaiani, candidatos por el Frente de Todos, para que representen a Chubut en el Congreso de la Nación. "Les pido que cuando vuelvan a votar en noviembre no se olviden, porque las opciones son siempre las mismas, están los que les dicen no al trabajador y los que le decimos si a los que trabajan, los que le dicen no a la educación pública y los que apostamos por ella, los que reniegan de la salud pública y los que la defendemos... están los que quieren una Argentina centrada en un par de puntos de país y los que queremos que crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia", consideró.

“Un Gobierno federal”

En el 2017, Comodoro vivió la peor catástrofe de su historia y no contó con el apoyo de un Gobierno nacional. Es por eso que la llegada del gobierno de Alberto Fernández marcó un cambio de rumbo para la Capital Nacional del Petróleo. El intendente Juan Pablo Luque lo sabe y remarcó el acompañamiento de un Gobierno nacional más federal.

“El federalismo no se agota en palabras para este Gobierno, se traduce en hechos concretos, por eso está todo el gabinete del Presidente y de la compañera Cristina (Fernández de Kirchner) en suelo patagónico nuevamente”, aseveró el jefe comunal.

Luque manifestó que la Patagonia durante mucho tiempo se sintió olvidada y que la gestión de Mauricio Macri dejó a Comodoro abandonado. “Pasaron 4 años horribles en la Patagonia, fueron terribles los años de Mauricio Macri. Comodoro sufrió la peor catástrofe de la historia, nos dejaron lleno de barro, con el agua tapándose las casas, y todo el pueblo se levantó solo”, cuestionó.

En este sentido, el intendente constató las diferencias y celebró los anuncios traídos por el Gobierno nacional. “Hoy estamos con todos los anuncios, no solamente anunciando más de 12 mil millones de pesos en obras, sino que anunciamos puestos de trabajos, ilusiones, el futuro productivo de una región que sigue siendo protagonista en Argentina en cuanto al sistema energético nacional”, destacó.

También valoró el inicio de las obras del Corredor Bioceánico y el proyecto del dragado del Puerto de Comodoro que permitirá potenciar la región y abrir nuevos caminos de producción y trabajo, por lo que Luque pidió que acompañen al proyecto político del Frente de Todos para defender los derechos de los argentinos. “Hoy le pedimos que nos acompañen porque estamos convencidos de un proyecto que defiende a los trabajadores, que piensa en los más humildes y que solamente Alberto y Cistina saben cómo reconstruir un país destruido, después de cómo le dejó Macri. En Comodoro sabemos cómo nos ha ido”, remarcó.

Sí, Chubut y su espíritu emprendedor

Asimismo, el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, resaltó el potencial que tiene Chubut, pero aseguró que el Gobierno nacional está comprometido con la diversificación, la producción, y con un modelo provincial para generar más puestos de trabajo. “Chubut tiene futuro, puede producir más y exportar más”, afirmó el funcionario nacional y sostuvo que el Presidente encargó estudiar el perfil productivo de la provincia donde surgió la necesidad del tren y el gasoducto patagónico.

“Estas obras tienen un valor de aproximadamente 3 mil millones de dólares. Esto es el 3% de la deuda que tomó Macri y la fugó. Era la plata que necesitaba Chubut”, aseveró.

De Pedro instó al espíritu de los pioneros emprendedor del sur. “Vamos a recuperar Chubut, vamos a unir a todos los dirigentes, empresarios, sindicales y políticos. Hay que poner valor, hay que generar trabajo en esta provincia, porque generando trabajo en Chubut, también engrandecemos la República Argentina”, aseguró.

Defender el derecho de los trabajadores

Comodoro pudo volver a celebrar la visita de un Presidente después de cuatro años donde el exmandatario Mauricio Macri solo pasaba por la ciudad para utilizar el Aeropuerto General Mosconi. Carlos Linares condujo la Capital Nacional del Petróleo durante el olvido y mezquindad de la gestión de Juntos por el Cambio. Exintendente manifestó su orgullo y alegría por la visita de Alberto Fernández y por el rumbo de un proyecto político que no deja a los trabajadores en el olvido.

“Hoy es un día histórico. Tenemos a un compañero que algunos tratan de diferenciar con nuestra conductora, líder política, que es Cristina Fernández de Kirchner. Esta dupla que hemos conseguido es una dupla soñada, que nos va a llevar adonde tenemos que ir, que es el mejor vivir de los trabajadores y las trabajadoras”, aseveró.

La clase trabajadora es un pilar del peronismo. El Frente de Todos representa los valores del Justicialismo donde los trabajadores nunca serán la variable del ajuste, como proponen desde otros espacios políticos. Desde su presentación, el proyecto que encabeza Alberto Fernández repudió energéticamente el proyecto que propone eliminar las indemnizaciones y Linares agradeció a las organizaciones sociales, a los gremios y a los secretarios generales por “estar en los momentos duros, por defender a los trabajadores y por no permitir que jamás les toquen los derechos a los trabajadores”.

También destacó el rol de las mujeres y puso como ejemplo a Florencia Papaiani, su compañera de fórmula. “Es una enorme mujer que hace lo imposible para caminar y siempre quiere estar al lado de la gente y para mí es un orgullo caminar a su lado”, ponderó.

En este sentido, el exintendente destacó la reunión de los funcionarios donde todos tuvieron la posibilidad de expresarse sin condicionamientos y valoró que Nación intervenga para que Chubut pueda volver a tener clases con normalidad. “La educación, gratuita, inclusiva, pública, es un sagrado del justicialismo y del peronismo”, remarcó.

“Todo se puede conseguir con un Gobierno que escucha, que, si se equivoca, corrige, que no se lamenta”, añadió. “Me llevo uno de los mejores días de mi vida. Quiero agradecer enormemente a cada uno de ustedes, a los secretarios generales, a los movimientos sociales. Que les quede claro también a ellos, no son planeros, son trabajadores sociales de las economías regionales. Me voy con el corazón lleno, agradezco a todos y abrazo a Néstor (Kirchner) que nos está mirando desde el cielo”, afirmó Linares.