Retiran explosivos del lago Epuyén tras un operativo subacuático

El procedimiento se realizó en el Parque Municipal Puerto Bonito y permitió el secuestro de una granada de mano. La investigación continúa para determinar el origen de los artefactos hallados en la zona.

La Policía del Chubut llevó adelante un operativo subacuático en el lago Epuyén que concluyó con el retiro de material explosivo, en el marco de una investigación judicial en curso. El rastrillaje se desarrolló en el sector del Parque Municipal Puerto Bonito y formó parte de una serie de acciones orientadas a garantizar la seguridad en el área.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial y contó con la participación de personal especializado de la Brigada de Investigaciones, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Rawson, la Guardia de Infantería de Esquel y la División Explosivos. Para las tareas se desplegaron dos embarcaciones y equipos técnicos específicos, entre ellos buceo autónomo, snorkeling e imanes de rastreo.

Tras varias horas de trabajo, los efectivos lograron localizar y retirar del fondo del lago una granada de mano de ejercicio, modelo FMK8, fabricada por Fabricaciones Militares. El artefacto fue extraído conforme a los protocolos de seguridad establecidos y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Con este hallazgo, ya son seis las granadas de mano detectadas en la zona: cinco habían sido encontradas durante el mes de diciembre y la restante fue identificada en el marco del rastrillaje reciente. Desde la fuerza policial informaron que las tareas de investigación continúan, al igual que la búsqueda de otros posibles artefactos explosivos en el interior del lago.