Roberto Pettinato preocupó a todos a los 70 años hablando de su problema de salud

Roberto Pettinato apareció recostado y casi sin voz para explicar por qué no pudo presentarse ante el público de Málaga. También contó cuánto tiempo llevaba intentando recuperarse y dejó una promesa para quienes esperaban verlo.

El público de Málaga se quedó sin el show de Roberto Pettinato y recibió una explicación en video. El conductor apareció desde una cama, con dificultades evidentes para hablar, después de varios días intentando recuperar la voz. Su estado llamó la atención de sus seguidores: el problema le impedía realizar la presentación que tenía prevista en la ciudad española.

Pettinato eligió dirigirse a quienes lo esperaban para pedirles disculpas. Mientras señalaba su garganta, mostró lo poco que podía elevar la voz: “Hola, quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó, ese es todo el volumen que tengo de voz”. Con esa frase explicó por qué había tenido que suspender la función.

Antes de tomar la decisión, Roberto Pettinato había intentado recuperarse en otra ciudad española. “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”, relató. Pese a la espera, no logró mejorar lo suficiente para sostener un espectáculo. En lugar de presentarse en Málaga en esas condiciones, grabó el mensaje para que el público pudiera escucharlo a él mismo explicar lo sucedido.

La suspensión también lo llevó a pensar en una forma de reencontrarse con quienes habían esperado su llegada. Roberto Pettinato les hizo una promesa: “Sin contar estos datos, esto va a ser bueno para nosotros porque el año que viene les voy a hacer un bonus especial para todos los de Málaga por tanto cariño y a toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”. No precisó cuándo concretaría esa presentación adicional.

En medio de su explicación, el artista hizo un comentario sobre las condiciones que encontró durante el viaje: “No sé, hay demasiados climas en este país”. Pettinato no dio un diagnóstico en el video. La preocupación de sus seguidores surgió por la dificultad que tenía para pronunciar cada frase y por el hecho de que cinco días de descanso no habían bastado para que pudiera actuar.

Antes de cerrar la grabación, volvió a expresar su frustración: “Cuando pasa esto nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos”. La presentación en Málaga quedó suspendida y la posibilidad de compensar al público quedó planteada para el año próximo. Por ahora, Roberto Pettinato no dio más precisiones sobre ese regreso y dejó que su voz explicara por qué esta vez necesitó detenerse.