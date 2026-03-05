Rodrigo Calfucurá-Thiago Cruz será la pelea de fondo de este viernes

Desde las 21 se desarrollarán en el Gimnasio municipal 1 nueve combates y se pondrá en juego el título de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs.

Este viernes desde las 21, en el ring del Gimnasio municipal Nº1, se desarrollará el primer festival boxístico 2026. Serán un total de nueve combates y se pondrá en juego el título de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs (AMBAPA).

La velada es organizada por Piñas del Sur, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, donde Rodrigo Calfucurá (Comodoro Rivadavia) y Thiago Cruz (Puerto San Julián), buscarán su primer cinturón, en la pelea de fondo. Por su lado, la pelea de semifondo la protagonizaran Jazmín Rodríguez y Amira Varas.

En la conferencia de prensa del lanzamiento oficial estuvieron: Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, el promotor de boxeo local Vicente "El Vasco" Arisnabarreta, y los boxeadores; Rodrigo Calfucurá y Jazmín Rodríguez.

Rodrigo Calfucurá expresó que desde hace ya un tiempo “me vengo preparando bastante, y voy a intentar dar una buena pelea. Le agradezco al “Vasco” (Arisnabarreta), por tenerme presente en todos los eventos”.

Jazmín Rodríguez, la promesa local que enfrentará a Amira Varas, en la previa al duelo agradeció “a los que me acompañan, al “Vasco” (Arisnabarreta) por la oportunidad, a mis profesores que me entrenan siempre a pleno. Mañana, vamos a dar un buen show y vamos a dejar guerra arriba del ring”.

Vicente Arisnabarreta, promotor de boxeo local, en la vuelta al boxeo en Comodoro, manifestó que “estoy contento, porque casi todas las peleas son de cadetes y juveniles, con una sola de mayores. Agradecerles a todas las escuelas que siempre colaboran para armar el evento, a Hernán (Martínez) quien siempre acompaña y nos apoya. Esperemos que la gente nos acompañe”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, desde su lugar, y ante el arranque de la temporada del boxeo, desde la cartera deportiva aseguró que “nos pone muy contentos, primero; felicitar al “Vasco” (Arisnabarreta), y a los entrenadores porque esta velada será con muchas categorías formativas muy buenas, porque ahí está el trabajo de los entrenadores y el semillero que vendrá después. Felicitó a las escuelas que están trabajando. Nosotros como Estado vamos a seguir acompañando y planificando junto a ustedes lo que tiene que ver con el boxeo”.

Primer Festival Boxístico 2026

Programa

1) Jonathan Mansilla vs Fabián Fernández Bael

2) Isaías Vásquez vs Benito Huchapani

3) Jeremías Magan vs Junior Torres

4) Luciano Robles vs Damián Mansilla

5) Lautaro González vs Alexis Álvarez

6) Ciro García vs Tomas Salati

7) Jazmín Rodríguez vs Amira Varas

8) Agustín Pérez vs Lautaro Soto

9) Rodrigo Calfucurá vs Thiago Cruz

Foto: Prensa Comodoro Deportes.