La CAI jugará de nuevo el Torneo Juvenil

El “Azzurro”, que fue gran protagonista en la anterior edición, coronándose campeón en Sub 17, comenzará a disputar el certamen a partir del 29 de marzo.

La Comisión de Actividades Infantiles disputará nuevamente el Torneo Juvenil organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, representando a la Liga de Comodoro Rivadavia.

La institución “azzurra” fue gran protagonista de la edición 2025, en la que se consagró campeón en la categoría Sub 17, además de alcanzar las semifinales en Sub 13 y los octavos de final en Sub 15, reafirmando el gran trabajo que se realiza en el semillero de la CAI.

En esta nueva edición, la competencia reunirá 61 instituciones del fútbol argentino, incluyendo clubes de Primera división, representando a distintas regiones del país.

El grupo de la CAI estará compuesto por: Sol de Mayo (Viedma), Germinal (Rawson), Juan José Moreno (Puerto Madryn), Guillermo Brown (Puerto Madryn), Deportivo Madryn (Puerto Madryn), Huracán (Trelew) y Racing (Trelew).

El estreno será el 29 de marzo, cuando visitemos a Sol de Mayo de Viedma en el marco de la primera fecha.

Fixture de CAI – Zona Nº 7

Fecha 1: vs. Sol de Mayo (V)

Fecha 2: vs. Germinal (V)

Fecha 3: vs. J.J. Moreno (L)

Fecha 4: vs. Guillermo Brown (V)

Fecha 5: vs. Racing (L)

Fecha 6: vs. Deportivo Madryn (V)

Fecha 7: vs. Huracán (L)

*En la segunda rueda se invertirán las localías.

Los dos mejores posicionados avanzarán a la etapa de cruces, donde se enfrentarán con los dos clasificados de la Zona 8, integrada por equipos de Río Negro y Neuquén: Cipolletti, La Amistad, Maronese, Puerto Moreno (Bariloche), Estudiantes Unidos (Bariloche) e Independiente de Neuquén.