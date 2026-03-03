Los evaluativos del fútbol femenino siguen en marcha

Es con el objetivo de conformar el mejor plantel para los Juegos Epade y la Araucanía. En este caso, el cuerpo técnico de Chubut trabajó en Lago Puelo y Esquel.

El Gobierno provincial, a través de Chubut Deportes y su delegación cordillerana, continúa con el proceso de selección del fútbol femenino con el objetivo de conformar el mejor plantel para los Juegos Epade y los Juegos Binacionales de la Araucanía.

En este caso, el cuerpo técnico comenzó la semana en la Comarca Andina. El evaluativo se llevó a cabo en el Estadio Municipal de Lago Puelo, con la participación de jugadoras de toda la zona, quienes formaron parte de las pruebas técnicas, tácticas y físicas diagramadas por el cuerpo técnico.

Por la tarde, la visoria continuó en Esquel, en la cancha del Club Belgrano, donde participaron futbolistas de la ciudad y localidades cercanas de la zona cordillerana, completando así una jornada clave para el análisis del talento regional.

UN PROYECTO CON FUERTE CRECIMIENTO

Las prácticas están a cargo del entrenador principal Daniel “Chaca” Pérez, junto al asistente Roby Saavedra, la preparadora física Bárbara Barría y el entrenador de arqueras Samuel Cárdenas, quienes trabajan en la evaluación integral de cada jugadora.

El importante número de inscriptas -175 en toda la provincia- refleja el marcado crecimiento y el auge que vive el fútbol femenino en Chubut, consolidando un proceso federal que busca brindar oportunidades en cada rincón del territorio chubutense.

Este martes será el turno para las deportistas de Gobernador Costa por la mañana y de Sarmiento por la tarde. Mientras que el miércoles será el momento de las comodorenses.

Los evaluativos continúan completando el recorrido provincial, que permitirá definir el plantel que competirá en los próximos Juegos Epade y en los Juegos Binacionales de la Araucanía.