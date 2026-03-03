Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán este martes a las 13 en el predio de la AFA en Ezeiza para resolver si se levanta o no el paro previsto para la novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Los clubes se reúnen en AFA para definir si hay fecha este fin de semana

La convocatoria fue impulsada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la AFA aseguraron que no existe deuda exigible y sostuvieron que los pagos cuestionados fueron efectuados de manera voluntaria antes de sus vencimientos. También indicaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

En ese sentido, la dirigencia del fútbol argentino cuestionó el accionar del organismo recaudador y afirmó que se estaría intentando convertir obligaciones no vencidas en la base de un presunto delito penal tributario.

La decisión que se adopte esta tarde será clave para determinar si el Torneo Apertura continúa con normalidad o si se concreta la medida de fuerza que afectaría la programación del próximo fin de semana.