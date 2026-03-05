"El Pilar" no frena su actividad y sueña en grande

Tras una intensa pretemporada, la escuela de fútbol infantil confirmó que a lo largo de 2026 no parará la pelota.

Con más de 60 niños y con cuatro años en el futsal, “El Pilar” la escuelita de fútbol infantil trabaja para encarar la temporada 2026. Este año afrontará varios compromisos en la categoría promocional, sumándose a los torneos locales.

Los referentes de la Escuela de fútbol infantil “El Pilar”, se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el objetivo de organizar una nueva temporada. Durante el encuentro se planificó el trabajo en conjunto, en el marco del calendario de competencias.

Néstor Saldivia, referente del “El Pilar”, en un primer momento, expresó que “estamos agradecidos con Hernán (Martínez), porque todos los años nos da un espacio para atendernos y gracias a eso podemos planificar lo que será este año con todos los nenes ya que tenemos varias categorías”.

El trabajo es incansable, tanto de los profes, coordinadores, dirigentes y las familias que acompañan constantemente para hacer crecer el semillero de “El Pilar” y apostar en grande en el futsal comodorense.

“Cuesta mucho trabajo, mantenernos en estos cuatro años que venimos trabajando y gracias al trabajo de los padres, de nuestros profes y el acompañamiento de la familia todo va encaminado, los nenes siguen siendo constantes y por eso, la escuelita sigue creciendo”, aseguró Saldivia.