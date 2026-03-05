El fútbol de veteranos vuelve a la acción

Está previsto que este fin de semana de comienzo una nueva temporada.

La dirigencia de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Comodoro Rivadavia mantuvo un encuentro con Hernán Martínez, titular del Ente Comodoro Deportes, con el objetivo de establecer el calendario anual de la actividad.

La idea es comenzar este sábado y domingo, con una programación que incluye más de 70 partidos.

Durante la reunión con autoridades municipales y la dirigencia de los Veteranos de fútbol también se planteó lo que serán los viajes a los torneos nacionales de esta temporada de los equipos campeones de Comodoro el año 2025.

Paulo Córdoba, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Comodoro Rivadavia al respecto comentó que “la idea era charlar con Hernán (Martínez) para planificar el año 2026 para el fútbol de veteranos. Tratar de ser lo más prolijo posible, por lo que significa tener tantos afiliados en nuestra asociación”.

Es que esta categoría en la ciudad petrolera agrupa entre 4.500 y 4.800 jugadores veteranos activos.

“Es un trabajo muy arduo y tener tantos jugadores y categorías es un pro y contra, porque incita a que se tiene que planificar muy bien todo” dijo Córdoba, quien agregó que el año 2025 “fue con un balance positivo, porque se terminó con los campeonatos en tiempo y forma. Y con respecto a lo negativo trataremos de escuchar a los afiliados, ver en que nos equivocamos y no volver a repetirlo. Somos un grupo de personas que trabajamos para eso”.