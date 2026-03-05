Instituto venció a Boca y se quedó con la Supercopa

El equipo cordobés se impuso por 86-81 y se consagró campeón en el estadio Estructuras Pretensa de Atenas de Córdoba.

Instituto de Córdoba se coronó este jueves campeón de la Supercopa de la Liga Nacional de Básquet al derrotar a Boca Juniors por 86-81. De esa manera, el comodorense Nicolás Casalánguida sufrió su primera derrota como DT del “Xeneize”.

El partido, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa de Atenas de Córdoba, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Alberto Ponzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 24-22, 49-43 y 65-68.

El equipo cordobés construyó su victoria a partir de un funcionamiento colectivo sólido y de la experiencia de varios nombres acostumbrados a este tipo de escenarios. Entre ellos apareció la figura de Leandro Vildoza, siempre protagonista en las noches decisivas. El base manejó los tiempos del juego y aportó 14 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias, siendo clave para sostener al equipo en los momentos más calientes del partido.

Pero la Gloria no dependió de una sola actuación. El trabajo en conjunto volvió a ser uno de sus sellos. Javier Saiz aportó presencia en la pintura con 10 puntos y 4 rebotes, mientras que Gastón Whelan sumó manejo y serenidad con 9 unidades, 3 rebotes y 3 asistencias. En el perímetro, Jordan Loveridge fue una amenaza constante y terminó con 17 tantos, producto de una noche muy efectiva desde larga distancia.

El desarrollo del partido tuvo varios cambios de ritmo. Instituto marcó el pulso durante la primera mitad y logró tomar una ventaja importante. Boca reaccionó en el tercer cuarto, elevó la intensidad defensiva y llegó incluso a pasar al frente, alimentado por el empuje de su gente. Sin embargo, el equipo dirigido por Sebastián González mostró carácter para no perder la calma.

El tramo final terminó inclinando definitivamente la balanza. Instituto ajustó en defensa, encontró buenas decisiones en ataque y cerró el juego con autoridad para sellar el 86-81 definitivo.

Era el escenario soñado. Ganar, hacerlo contra un rival que lo tuvo a maltraer en los últimos años, cortar la racha y además coronarse campeón de la Supercopa de la Liga Nacional en la casa de su clásico rival que estuvo explotada de público. Instituto necesitaba superar esta prueba ante un rival que fue una pesadilla en las últimas definiciones. Y lo hizo. Fue fiesta para la Gloria, que se quedó con mucho más que un triunfo.

Síntesis

Instituto 86 / Boca 81

Instituto (24+25+16+21): Leandro Vildoza (x) 14, Jordan Loveridge 17, Tomás Monacchi 9, Anton Cook 13 y Javier Saiz 19 (fi); Gastón Whelan 9, Kadir Pomare 0, Nicolás Copello 5 y Vicente Garello 9. DT: Sebastián González.

Boca (22+21+25+13): Lucas Faggiano 11, Michael Smith 17, Sebastián Vega 11, Franco Giorgetti 4 y Wayne Langston 6 (fi); Francisco Cáffaro 6, Santiago Scala 2, Martín Cuello 11, Agustín Barreiro 13 y Nicolás Stenta 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 24-22, 49-43 y 65-68.

Arbitros: Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Alberto Ponzo.

Estadio: Estructuras Pretensa (Atenas de Córdoba).

Foto: Liga Nacional.