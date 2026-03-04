Nico de los Santos: "el básquet a nivel provincial no está bien"

Luego de 20 años de carrera jugando a un alto nivel, el base Nicolás de los Santos tomó la decisión de dejar el profesionalismo, radicarse nuevamente en Trelew y volver a jugar en el club de sus amores.

Esa circunstancia permitió que los responsables de conducir Chubut Deportes, lo convocaran para coordinar el trabajo de los seleccionados de básquet de la provincia, que participarán en los Juegos Epade y Araucanía, en reemplazo de Marcelo Richotti.

El jugador de una extensa trayectoria en el básquetbol argentino, luego de mantener un par de reuniones en el organismo provincial del deporte, se prestó al diálogo con el área de Prensa.

“ME DI CUENTA QUE HAY VIDA DESPUES DEL BASQUET”

“Fue una decisión que tomé al final del año pasado, después de la última temporada en la Liga con Gimnasia. Ese receso me ayudó a recapacitar en un montón de cosas y, volver a jugar en Racing, también me dio un empujón a tomar la decisión de quedarme. Estar cerca de la familia, los amigos y comenzar una nueva vida para mí, que es alejarme un poco del profesionalismo y volver a la ciudad y obviamente feliz de estar coordinando y jugando en el club, además de la posibilidad de estar en Chubut Deportes coordinando el básquet. Esto sin duda es muy importante, tratando de aportar mi granito de arena para el deporte y ojalá que podamos mejorar, que es lo que estamos buscando”, remarcó.

“EL ÚLTIMO AÑO EN GIMNASIA NO LO PASE BIEN”

“Tengo 37 años y la verdad que lo venía pensando y venía año tras año, como se dice, madurando. Obviamente, mi idea era seguir jugando porque me siento bien, físicamente estoy activo, pero el último año en Gimnasia de Comodoro no la pasé bien y el hecho de volver al club (Racing), me hizo recapacitar un montón de cosas y me di cuenta que hay vida después del básquet, se puede disfrutar y valorar otras cosas, así que, estoy en ese nuevo comienzo, muy contento y disfrutando”.

“EL DIA A DIA EN RACING ES MUY MOTIVANTE”

“Estar el día a día en Racing es muy motivante. Hacía tiempo que no me pasaba. Siempre venía de paso dos semanas o tres a entrenar y ya me volvía. Tampoco lo veía muy bien, estaba muy decaído y un objetivo mío era ese, tratar de poder cambiar la imagen, que el club mejore tanto en lo deportivo como en la infraestructura. En este sentido, hicimos un montón de cosas estos dos últimos meses, hasta un gimnasio nuevo, así que eso me enorgullece muchísimo porque sé que hay muchas familias atrás. El presidente del básquet es un amigo, Matías Nahuelquín. Estamos trabajando juntos y lo deportivo es un proyecto que tenemos de acá a dos años, en el que los chicos puedan entrenar más, puedan mejorar. Es lo que uno también quiere inculcarles dentro del club, además de los hábitos. Esperemos poder lograrlo”, señaló.

“HAY TALENTO, HAY QUE TRABAJAR Y PENSAR EN UN FUTURO”

“El básquet a nivel provincial no está bien. La muestra está que en los últimos años no le ha ido muy bien, pero es cuestión de ponerse a trabajar, tratar de cambiar algunas cosas, ojalá que mi figura ayude a eso. Adentro de Chubut Deportes voy a tratar de aportar lo mío para que eso pueda pasar, pero también saber que hay material. Estuve en las primeras concentraciones de Epade, hay chicos y chicas interesantes, hay talento, solamente falta acomodar un par de cosas, trabajar y pensar en un futuro”, afirmó.

“CHUBUT CAMPEON DE ARAUCANIA EN 2005 ES ALGO QUE NO SE OLVIDA”

“Sin duda que esta nueva función me trae recuerdos. Me ha tocado jugar en Araucanía o representar a Chubut en Campeonatos Argentinos, fueron épocas muy lindas de mi carrera, experiencias hermosas. Haber salido campeón en el 2005 en Esquel, con básquet y Chubut ganar su primera Araucanía, son cosas que no se olvidan y uno trata de inculcarle eso a los chicos. Lo que es representar a la provincia, estos colores, saber que hay muchos chicos que quieren estar en el lugar que están ellos, hay que aprovechar y disfrutar, va un poco por ese lado. Que realmente valoren una provincia tan linda como es Chubut, así que en eso estamos trabajando. Que los chicos entiendan que es y en lo deportivo buscar resultados. Estoy aprendiendo con Sebastián Borchuk, que hace años está acá y tuvimos el primer viaje a Comodoro con las selecciones. Fue un gran jugador, pero más que nada es una gran persona y trabajar juntos te facilita un montón. Ojalá que podamos hacer las cosas bien y que todo salga de la mejor manera”, culminó.