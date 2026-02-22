Con 93 equipos distribuidos en 7 conferencias, la tercera categoría ya tiene formato de disputa confirmado. La temporada comenzará el sábado 28 de febrero y otorgará dos ascensos a la Liga Argentina.

La Liga Federal de Básquet tiene sus zonas y formato definidos

El torneo de la Liga Federal de Básquet estará conformado por 93 clubes, divididos en siete (7) conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. La temporada 2026 comenzará el 28 de febrero, marcando el inicio de una nueva edición del certamen más federal del país, el cual concederá dos ascensos a los equipos finalistas.

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Los 93 equipos disputarán esta primera fase jugando ida y vuelta contra todos sus rivales de Zona dentro de sus respectivas Conferencias.

Concluida la Fase Regular, clasificarán a los Play Offs Interconferencias cuatro (4) equipos por Conferencia, excepto la Conferencia Metropolitana, que clasificará a ocho (8). Todos los Play Offs se disputarán al mejor de tres (3) partidos, con formato 1-2. En las Zonas donde se dispute un Play In, siempre tendrá ventaja de localía el mejor ubicado en la Fase Regular.

-CONFERENCIA NEA

Estará conformada por 10 clubes que jugarán en zona única, ida y vuelta.

Zona NEA (10 equipos): Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

PLAY IN

Jugarán esta serie los clasificados del 7° al 10° puesto de la Fase Regular. Lo harán a un (1) partido, siendo local el equipo mejor ubicado: 7° vs 10° | 8° vs 9°.

Los dos ganadores clasificarán a los Octavos de Final de la Conferencia.

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL

Jugarán esta serie los equipos clasificados del 1° al 6° puesto de la Fase Regular y los dos ganadores de los Play In. Se jugará de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores de esta serie se ordenarán según sus posiciones en la Fase Regular y pasarán a los Play Offs Interconferencias.

-CONFERENCIA NOA

Estará conformada por 8 clubes que jugarán en zona única, ida y vuelta.

Zona NOA (8 equipos): 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), Concepción BB (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL

Jugarán esta serie los equipos clasificados del 1° al 8° puesto de la Fase Regular.

Se jugará de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores de esta serie se ordenarán según sus posiciones en la Fase Regular y pasarán a los Play Offs Interconferencias.

-CONFERENCIA SUDESTE

Estará conformada por 14 clubes que se dividirán en dos zonas: una de 6 equipos (Zona “A”) y una de 8 equipos (Zona “B”). En la Zona “A” los equipos más cercanos (Tandil - Olavarría / Santa Rosa - General Pico) disputarán cuatro partidos entre ellos (doble ida y vuelta) y dos partidos (ida y vuelta) contra los más lejanos. En la Zona “B”, jugarán ida y vuelta.

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL ZONA “A”

Se jugarán de la siguiente manera: 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los dos ganadores de esta serie más los equipos clasificados 1° y 2° en Fase Regular pasan directamente a los Cuartos de Final Interzonal.

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL ZONA “B”

Se jugarán de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores pasarán a los Cuartos de Final Interzonal.

CUARTOS DE FINAL INTERZONAL

Se jugarán de la siguiente manera:

1° Zona “A” vs 4° Zona “B”

2° Zona “A” vs 3° Zona “B”

1° Zona “B” vs 4° Zona “A”

2° Zona “B” vs 3° Zona “A”

Los cuatro ganadores pasarán a los Play Offs Interconferencias.

-CONFERENCIA SUR

Estará conformada por 8 clubes que jugarán en zona única, ida y vuelta.

Zona Sur (8 equipos): Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL

Jugarán esta serie los equipos clasificados del 1° al 8° puesto de la Fase Regular.

Se jugará de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores de esta serie se ordenarán según sus posiciones en la Fase Regular y pasarán a los Play Offs Interconferencias.

-CONFERENCIA CENTRO

Estará conformada por 15 clubes que se dividirán en dos zonas: una de 7 equipos (Zona “A”) y una de 8 equipos (Zona “B”). Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL ZONA “A”

Se jugarán de la siguiente manera: 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los tres ganadores de esta serie más el equipo clasificado 1° en Fase Regular pasan directamente a los Cuartos de Final Interzonal.

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL ZONA “B”

Se jugarán de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores pasarán a los Cuartos de Final Interzonal.

CUARTOS DE FINAL INTERZONAL

Se jugarán de la siguiente manera:

1° Zona “A” vs 4° Zona “B”

2° Zona “A” vs 3° Zona “B”

1° Zona “B” vs 4° Zona “A”

2° Zona “B” vs 3° Zona “A”

Los cuatro ganadores pasarán a los Play Offs Interconferencias.

-CONFERENCIA LITORAL

Estará conformada por 14 clubes que se dividirán en dos zonas de 7 equipos cada una (Zona “A” y “B”). Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona. Los equipos clasificados 1° de las Zonas “A” y “B” en Fase Regular pasan directamente a los Cuartos de Final Interzonal.

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL ZONAL

Jugarán esta serie los clasificados 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de cada Zona.

Se jugará dentro de su Zona de la siguiente manera: 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los tres ganadores pasarán a los Cuartos de Final Interzonal.

CUARTOS DE FINAL INTERZONAL

Se jugarán de la siguiente manera:

1° Zona “A” vs 4° Zona “B”

2° Zona “A” vs 3° Zona “B”

1° Zona “B” vs 4° Zona “A”

2° Zona “B” vs 3° Zona “A”

Los cuatro ganadores pasarán a los Play Offs Interconferencias.

-CONFERENCIA METROPOLITANA

Estará conformada por 24 clubes que se dividirán en tres zonas de 8 equipos cada una (Zona “A”, “B” y “C”). Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (8 equipos): Caza y Pesca, Estudiantil Porteño, José Hernández, Los Indios (Moreno), Pinocho, San Andrés, San Miguel y Sportivo Escobar

Zona B (8 equipos): Alejandro Korn, APV, CEPA, GEVP, Independiente (Avellaneda), Midland, Náutico Hacoaj y Tres de Febrero.

Zona C (8 equipos): Casa de Padua, Claridad, Club GEI, Morón, Presidente Derqui, River Plate, Sportivo Pilar y Unión Vecinal (Munro).

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL ZONAL

Se jugarán de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores se reclasificarán del 1° al 4° puesto de acuerdo a las posiciones y récord de la Fase Regular y pasarán a integrar los Cuartos de Final Zonal.

CUARTOS DE FINAL ZONAL

Se jugarán de la siguiente manera: 1° vs 4° | 2° vs 3°.

Los dos ganadores de cada Zona en esta serie se ordenarán según sus posiciones y récord en la Fase Regular y pasarán a los Play Offs Interconferencias.

REPECHAJE INTERZONAL

Los seis (6) equipos derrotados en los Cuartos de Final Zonal se reordenarán, según su posición en Fase Regular, en dos triangulares para definir los últimos dos clasificados de la Conferencia. A los efectos de determinar las localías se tomará para su definición la clasificación obtenida por los clubes en la tabla de su Zona en la Fase Regular.

TRIANGULAR I

Estará conformado por: 1° “A” | 1° “B” | 2° “C”.

TRIANGULAR II

Estará conformado por: 1° “C” | 2° “A” | 2° “B”

Los ganadores de cada Triangular pasarán a los Play Offs Interconferencias.

POSTEMPORADA | PLAY OFFS INTERCONFERENCIAS

Con los mejores 32 equipos definidos, el cuadro de Play Offs Intercoferencias estará compuesto por dos llaves.

LLAVE I

-NEA vs NOA

-Centro vs Metro 1 (5°, 6°, 7° y 8°)

Se jugarán de la siguiente manera:

NEA 1 vs NOA 4 | NEA 3 vs NOA 2 | NEA 2 vs NOA 3 | NEA 4 vs NOA 1

Metro 5 vs Centro 4 | Metro 7 vs Centro 2 | Metro 6 vs Centro 3 | Metro 8 vs Centro 1

LLAVE II

-Litoral vs Metro 2 (1°, 2°, 3° y 4°)

-Sudeste vs Sur

Se jugarán de la siguiente manera:

Metro 1 vs LitoralL 4 | Metro 3 vs Litoral 2 | Metro 2 vs Litoral 3 | Metro 4 vs Litoral 1

Sudeste 1 vs Sur 4 | Sudeste 3 vs Sur 2 | Sudeste 2 vs Sur3 | Sudeste 4 vs Sur 1