Delfino recibió un reconocimiento a su trayectoria en la Selección Argentina

El campeón olímpico fue ovacionado por el público en “El Templo del Rock” y recibió una camiseta con el detalle grabado de todos sus logros con la celeste y blanca.

La ventana de Clasificatorios FIBA en Buenos Aires fue el escenario ideal para que el básquet argentino pudiera hacer un merecido homenaje. Carlos Delfino fue el último integrante de la Generación Dorada en anunciar, semanas atrás, su retiro de la práctica profesional, y un repleto Estadio Obras despidió a lo grande a uno de los máximos referentes de la historia.

Acompañado por Andrés Pelussi, director deportivo de CAB, el campeón olímpico en Atenas 2004 fue ovacionado por el público argentino y recibió una camiseta con el detalle grabado de todos sus logros con la celeste y blanca:

•Campeón Juegos Olímpicos Atenas 2004

•Campeón Sudamericano 2004

•3º puesto en FIBA Diamond Ball 2004

•Bronce – Juegos Olímpicos Beijing 2008

•Campeón – FIBA Diamond Ball 2008

•Subcampeón – FIBA Américas 2007

•Campeón – FIBA Américas 2011

•Campeón – AmeriCup 2022

El alero santafesino, de 43 años, puso fin a su carrera meses atrás. Hasta el retiro, jugaba para Benedetto XIV Cento en la A2 italiana. En sus 27 años como profesional, deslumbró con su elegancia, su tiro y su juego.

En ocho temporadas en la NBA vistió la camiseta de Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets. Tras debutar en Libertad de Sunchales, pasó por: Unión de Santa, Viola Reggio Calabria (Italia), Fortitudo Bologna (Italia), Khimki BC (Rusia), Boca Juniors, Saski Baskonia (España), Fiat Torino (Italia) y Victoria Libertas Pesaro (Italia) hasta su retiro en el mencionado Benedetto XIV Cento.