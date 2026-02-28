El newcom se organiza para una nueva temporada

El encuentro, con el titular de Comodoro Deportes, sirvió para planificar el año y diagramar el trabajo en conjunto.

Integrantes de los equipos de newcom se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, de cara a la organización de una nueva temporada. El encuentro sirvió para planificar y diagramar el trabajo en conjunto.

La ciudad cuenta con los equipos de Renacer, El Faro, Laprida, Newen, Malvinas Argentinas, Génesis, TUMA, Comodoro, RK8, Panteras Petroquímica, Patagonia Newcom, Las Maras, Kosten, La Rada Newcom y Runners Xtrem.

Marcelo Ávila, miembro de Runners Xtrem, dijo que “la reunión fue sumamente positiva porque quedó todo claro en torno a cómo nos vamos a manejar durante el año, ya sea en el tema de becas como en los espacios deportivos”.

Con respecto a los objetivos para esta temporada, detalló que “este año queremos dar un pasito más y estar otra vez a nivel nacional, estar en los torneos argentinos como lo hicimos el año pasado, seguir manteniendo ese nivel y también seguir aportando jugadores a la selección”.

Por su parte, Javier Barros, representante de Malvinas Argentinas, que este año organizará la 6ta Copa Challenger Malvinas Argentinas, expresó que “esta reunión nos vino muy bien, era lo que estábamos necesitando para abrir el abanico de lo que se viene. Nosotros estamos especialmente enfocados en lo que es la Copa Malvinas Argentinas en septiembre, que es un torneo importante a nivel provincial”.

Y sentenció detallando que “después se trataron los pormenores de los nuevos clubes que se integraron, las nuevas comisiones que hay, y también vimos a nivel general cómo se va a presentar el newcom aquí en Comodoro Rivadavia”.