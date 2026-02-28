El "Chacho" Coudet será el nuevo DT de River

Llegó a un acuerdo contractual con la entidad “millonaria” para convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo. Viajará este miércoles para firmar con el club hasta diciembre de 2027.

El director técnico Eduardo Coudet llegó este sábado a un acuerdo contractual con River Plate para convertirse en el nuevo entrenador del "Millonario" y ser el reemplazante de Marcelo Gallardo.

El “Chacho” dirigió este viernes su último partido como entrenador del Deportivo Alavés de España -que perdió 2-0 ante el Levante- y viajará el miércoles para firmar su contrato hasta diciembre del 2027 y ser el nuevo DT de la institución de Nuñez.

De esta manera, el encuentro del lunes entre Independiente Rivadavia de Mendoza y River será dirigido por Marcelo Escudero que estará a cargo del plantel como entrenador interino hasta que Coudet comience su ciclo el jueves 5.

Además el cuerpo técnico del exmediocampista estará compuesto los ayudantes de campo Patricio Graff y Carlos Fernández y los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cretari.

Por otra parte, trascendió en las últimas horas que Coudet habría pedido la llegada de un centrodelantero y el "Millonario" podría aprovechar el cupo de la lesión de larga duración de Juan Carlos Portillo. El mismo sería hasta el 13 de marzo por lo que serán días intensos en las oficinas del estadio Monumental.

En otro orden, River inició gestiones para que Santiago Solari deje al poderoso Real Madrid y asuma como director deportivo.