La CAI inicia un nuevo ciclo de actividades

Desde este domingo y lunes, el club vuelve a recibir a chicos, adolescentes y adultos que se suman a las diferentes disciplinas.

La Comisión de Actividades Infantiles arranca el ciclo 2026 en sus distintas actividades, tanto en el salón de usos múltiples como en sus canchas, donde vuelven a congregarse deportistas de todas las edades para sumarse a las escuelas de fútbol, taekwondo y patín. También comienza Gimnasia e Iniciación Deportiva para Adultos Mayores.

TORNEO DE FUTBOL INFANTIL

Este domingo se iniciará una nueva edición del tradicional Torneo de Fútbol Infantil CAI, en sus modalidades masculino y femenino, que ya lleva más de 40 años de historia.

Habrá premios del 1° al 4° puesto, reconociendo el esfuerzo, el compromiso y las ganas de competir de todos los participantes. Una propuesta ideal para compartir, divertirse y vivir el deporte con pasión.

La institución les da la bienvenida y agradece su participación a los equipos que llegan desde otras ciudades: Sindicato Petrolero (Caleta Olivia), Cefid (Caleta Olivia), Estrella Norte (Caleta Olivia), Fútbol Austral (Caleta Olivia), Tigres del Sur (Caleta Olivia), Halcones (Sarmiento), Aquiles (Sarmiento) y San Lorenzo (Puerto Deseado).

ESCUELA DE FUTBOL

La Escuela de Fútbol Infantil de la CAI iniciará un nuevo ciclo este lunes, bajo la coordinación de Sebastián Miroglio, con quien se pueden comunicar al siguiente número: 297-4246185. A continuación se detallan los días y horarios, según cada categoría:

- Lunes y miércoles: 17:00 a 18:00 Iniciación (2023-2022) y Adolescente (2014-2013-2012); 18:00 a 19:00 categorías 2019-2018-2017; 19:00 a 20:00 categorías 2016-2015.

- Martes y jueves: 17:00 a 18:00 categorías 2020-2019; 18:00 a 19:00 categorías 2018-2017; 19:00 a 20:00 categorías 2016-2015; Adolescente (2014-2013-2012).

TAEKWONDO

La Escuela de Taekwondo de la CAI, a cargo del maestro Alejandro Albandoz (VII DAN ITF-Tanra), comienza este lunes un nuevo año de clases en el SUM de la institución “azzurra”. Las clases se dictan los lunes y jueves (19:00 Infantiles y 20:00 Juveniles y Adultos). Consultas, al 297-4313330 (Alejandro Albandoz).

GIMNASIA E INICIACION DEPORTIVA PARA ADULTOS MAYORES

Este lunes comienza el ciclo 2026 de Gimnasia e Iniciación Deportiva para Adultos Mayores, a cargo del profesor Alejandro Albandoz, en el SUM del club (José Alvarez N° 37, esquina Hipólito Yrigoyen). Las clases se dictan lunes y jueves, de 17:00 a 18:00.

Se trata de una propuesta especialmente pensada para adultos mayores, con actividades de bajo impacto que contribuyen a mejorar la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y la resistencia, promoviendo una vida activa y saludable.

La actividad está destinada a personas de 50 años en adelante. Las primeras dos clases son gratuitas. Para más información, comunicarse al 297-4313330 (Alejandro Albandoz).

ESCUELA DE PATIN ARTISTICO

La Escuela de Patín Artístico de la CAI pone en marcha el ciclo 2026, con propuestas para todas las edades y niveles, desde los 4 años. Los cupos son limitados. Consultas, al 297-4572015 (entrenadora Celeste Garay) y al 297-4141284 (profesora Nazarena Alvarez). A continuación se detallan los días, horarios y lugares, según el nivel:

- Competencia: martes de 16:00 a 18:00 (cancha 3) y de 19:00 a 20:00 (SUM); jueves de 16:00 a 18:00 (cancha 3) y de 19:00 a 20:00 (cancha 3); viernes de 18:00 a 20:00 (cancha 1); sábado de 9:00 a 12:00 (cancha 3).

- Escuelita: martes de 18:00 a 19:00 (SUM); jueves de 18:00 a 19:00 (SUM); viernes de 18:00 a 19:00 (cancha 3).

- Adultos: sábado de 17:00 a 19:00 (cancha 3).

CAI1 Foto: Prensa CAI.