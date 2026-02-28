Nueva Generación vivió un día histórico y muy esperado

Con la inauguración del césped sintético y el sistema de luminarias, el Estado municipal continúa fortaleciendo las propuestas deportivas de las instituciones.

En el marco de una ceremonia cargada de emoción y con una amplia convocatoria de vecinos, dirigentes y autoridades, el municipio dejó formalmente inaugurado el césped sintético y el nuevo sistema de iluminación en la cancha del Club Nueva Generación, concretando un anhelo que comenzó hace casi tres décadas.

La institución nació como idea cuando funcionaba la escuela de fútbol “Nicolás Tula”. A partir de ese proyecto inicial, el 4 de enero de 1997 se fundó el Club Nueva Generación. Su primer presidente fue Daniel “Palito” Brooks y el primer partido oficial, se disputó en marzo de ese mismo año en la cancha del Club Portugués. En julio de 1997 se accedió al predio que hoy es testigo de este crecimiento histórico.

En aquellos primeros tiempos, los entrenamientos se realizaban en el Cordón Forestal, en un espacio que los propios chicos bautizaron como “la cancha de los caños rojos”. Con esfuerzo, compromiso y una fuerte vocación comunitaria, la institución fue creciendo año tras año.

En 2010, Armando Tula junto a Rodrigo Cosignani impulsaron la ampliación del proyecto deportivo, entendiendo que el club debía trascender el fútbol y ofrecer nuevas propuestas a la comunidad. Así comenzaron las actividades de handball y luego se incorporó el vóley, consolidando a Nueva Generación como un espacio deportivo integral.

Es importante mencionar que distintos intedentes acompañaron este desarrollo con obras como la construcción de los vestuarios. En tanto, con el acompañamiento de la gestión actual, se concreta una pieza clave de este proceso: la inauguración del césped sintético y la iluminación del campo de juego.

En el marco del acto, la comisión directiva anunció que, a partir de ahora, el predio se denominará Estadio Armando Tula, en reconocimiento al histórico dirigente e ideólogo que impulsó la conformación del club como espacio de contención para los chicos del barrio. Humilde, perseverante y profundamente comprometido con la comunidad, Tula fue reconocido por su incansable trabajo y su visión formadora.

En ese contexto, el intendente Othar Macharashvili destacó que esta inauguración representa el cumplimiento de un compromiso sostenido en el tiempo y destacó que “hoy, cada chico que pisa el club es un chico contenido y formado. Los padres educan y el club forma. Vamos a seguir gestionando para acompañar a todas las instituciones”.

Asimismo, señaló que, así como “hoy estamos inaugurando este campo de juego, dentro de poco vamos a estar inaugurando el Centro de Encuentro y el Zoom del barrio 30 de Octubre”, al tiempo que remarcó que “todas estas obras están destinadas a formar a nuestros chicos, contener a nuestras familias y eso es gestión política. Estamos pasando por momentos difíciles, hay sectores de la ciudad que fueron impactados, pero esta es la fuerza de la sociedad, la fuerza de Comodoro que todos los días se levanta para gestionar, trabajar, empujar y formar a sus familias”.

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, subrayó que la inversión en infraestructura deportiva es una decisión política sostenida, “invertir en un club es invertir correctamente. No se trata solo de poner recursos, sino de planificar, proyectar y entender que cada metro cuadrado construido es comunidad que crece”, expresó.

“UN DIA HISTORICO”

A su turno, el presidente del club, Marcos Frank, definió la jornada como “un día histórico” y agradeció “a la familia de Nueva Generación, a los dirigentes que lo acompañan y al Estado municipal por el respaldo constante. Cada metro cuadrado que se construye en un club, es un chico menos en la calle y un chico más aprendiendo valores”.

Finalmente, Armando Tula expresó su emoción al recordar los inicios en 1997 y agradeció el acompañamiento de las distintas gestiones municipales y de las familias que sostuvieron el proyecto durante años. “Todo lo que se aporta al deporte tiene un beneficio inmenso para la comunidad. Somos agradecidos y vamos a seguir trabajando con la misma pasión”.