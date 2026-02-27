Petroquímica trabaja en el mejoramiento de su predio

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó las instalaciones del club “verdolaga” y diagramó, junto a los dirigentes, el año de trabajo para la entidad de Kilómetro 8.

Hernán Martínez, a cargo del Ente Autárquico Comodoro Deportes recorrió el predio del Club Social y Deportivo Petroquímica, en Km. 8, donde se planifica una serie de importantes trabajos para mejorar las condiciones del campo de juego principal del histórico club de Km. 8, junto con la iluminación del mismo y el mejoramiento de la cancha de alternativa de césped sintético.

El club apunta esta nueva temporada a continuar creciendo en lo deportivo e institucional, con proyectos a futuro.

Cuenta con fútbol, handball, básquet, tiro con arco, newcom, hockey y vóley. Los dirigentes de la institución de la zona norte de la ciudad siguen trabajando para mejorar el predio y brindar más confort a sus deportistas.

Maximiliano Acosta, vicepresidente de Petroquímica destacó el trabajo del Estado municipal a través de Comodoro Deportes para con los clubes de la ciudad.

“Agradecemos la visita de Hernán Martínez (Comodoro Deportes) y de su equipo, y la verdad es que estamos con buenas perspectivas en cuanto al mejoramiento de espacios porque realmente para un club se hace difícil mantener el desarrollo de la disciplina y siempre van surgiendo diferentes situaciones que cuestan el día a día, y que vengan y te den una mano cuando es todo tan complicado en lo económico, no solo de nuestro club, sino de la ciudad en sí, es reconfortante”, expresó Acosta.

En lo inmediato unas de las prioridades que se tienen desde el club es el acondicionamiento del campo de juego principal de Petroquímica, junto con la iluminación del mismo y el mejoramiento de la cancha de alternativa de césped sintético.

“La prioridad es dejar la cancha de césped principal en buenas condiciones. El año pasado se nos cayó una torre de iluminación que fue uno de los problemas que surgen en todos los clubes de Comodoro con el tema de la iluminación ya que en su gran mayoría se practica tarde- noche. También el mejoramiento de la cancha de sintético, porque hoy se hace difícil volver a dejar ese espacio en condiciones”, enumeró el dirigente de “Petro”.

Sobre el acompañamiento del Estado municipal sostuvo que “es muy importante que desde el Ente se interesen en venir al club, que vengan con una propuesta y, sobre todo, que nos escuchen, porque el año se hace difícil y tener este tipo de encuentros te da esperanza de seguir adelante”.