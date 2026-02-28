Será este domingo a las 10, con largada desde el Centro Cultural en las distancias de 5k para corredoras y 3k para caminantes. Como es su tradición, el evento que lleva el slogan “Por un Mundo sin Cáncer”, tiene como objetivo la concientización sobre la salud y un fin solidario.

Se realiza la 22ª edición de la Carrera de la Mujer

La 22ª edición de la Carrera de la Mujer “Por un Mundo sin Cáncer”, organizada por el Club Acuarium, se llevará a cabo este domingo, con largada desde el Centro Cultural a partir de las 10. Todo lo recaudado será destinado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El evento, que se desarrolla bajo el lema “Reivindicando derechos en el Día Internacional de la Mujer”, cuenta con la fiscalización de la Empresa Manquilán, el auspicio de Chubut Deportes, el Ente Comodoro Deportes y un nutrido grupo de empresas privadas, entre ellas Penta y Urbana, que reafirman su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.

DISTANCIAS Y MODALIDADES

La jornada deportiva propone dos distancias para participantes de diversas edades: 5 Kilómetros, destinada a mayores de 16 años, bajo las modalidades Individual, Duplas (madre e hija, amigas o hermanas) y Tríos; y 3 Kilómetros, una instancia participativa diseñada para caminantes de todas las edades.

La organización ha previsto una amplia segmentación por categorías, según la edad de las participantes, abarcando desde Juveniles (16 a 19 años) hasta Master D (más de 60 años), incluyendo además una categoría especial para Damas con Capacidades Diferentes.

FIN SOLIDARIO

Fiel a su tradición, la Carrera de la Mujer tiene un fin benéfico fundamental. Todo lo recaudado por las inscripciones será donado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer Comodoro Rivadavia-Rada Tilly. Esta entidad trabaja incansablemente en promover campañas de prevención y asistir a mujeres que no poseen acceso al sistema de salud.

CRONOGRAMA

- 9:30 Concentración frente al Centro Cultural y conmemoraciones.

- 9:45 Entrada en calor general.

- 10:00 Largada oficial de corredoras.

- 10:10 Largada de caminantes.

- 11:00 Mensaje especial por el Día Internacional de la Mujer.

- 11:30 Master Class de Ritmos, a cargo de la profesora Vivi Olmos.

- 12:00 Acto de premiación y sorteo de obsequios de empresas locales.