Romina Manguel desmintió romance con Lanata

Romina Manguel le respondió con todo a Elba Marcovecchio, quien durante una entrevista con Ángel de Brito para LAM (América) afirmó que la periodista fue amante de Jorge Lanata.

"Lanata hoy se te extraña más. Porque no sé qué hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores", empezó Romina Manguel en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

La periodista y conductora, de 52 años, continuó: "Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermes podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos", afirmó haciendo clara referencia a la frase que, según la abogada, le dijo Manguel a Lanata en un mensaje: "Lo que te haría por una cartera Hermes".

"Creer que necesitabas transacciones como por ejemplo entregar un depto en el Estrogamou 'por amor' me resulta vomitivo. Y ajeno. Tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes y heladas que la que tal vez, llegaste a tener en una relación de pareja con anillo y todo. Lamento el enchastre", dijo.

Por último, la periodista reflexionó: "Posta es la primera vez que me pregunto si también te hubieses cagado de risa de esto. Vos que nos decías que nos cagáramos en todo, Tranquilo. Las chicas son dos LANATA auténticas. Y sus madres dos leonas. Van a estar bien. Loveyouso".

"Y seamos adultos y digamos todo. La animosidad de Elba hacia mí no tiene que ver con Jorge. Ni siquiera por no haber sido ella parte de la historia de Lanata como le hubiese gustado. Mi amistad con Fernando Burlando la detona (ex jefe de Malcovecchio). No sabe qué me puede haber contado de su larga y fallida relación laboral. Tranquila. Acaban de enterrar a JL. Ese m, tu puterío es otra historia y jamás le hubiese dicho nada a Jorge porque sí, estaba muy enamorado de vos. Hace el duelo en paz y déjalas a sus hijas hacerlo también. Gracias".