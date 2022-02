Ruggeri le respondió a Goycochea y habló de una vieja deuda en "rúcula"

El Campeón del Mundo, Oscar Ruggeri, arremetió contra su excompañero de equipo Segio Goycochea, quien en las últimas horas aseguró que no se sentaría a comer con él.

Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea forman parte de la historia grande del fútbol nacional. Juntos, ganaron la Copa América 91′ y 93′, y, además, fueron finalistas del mundo en Italia 90′. Sin embargo, el tiempo pasa, las relaciones crecen y suceden cosas que pueden resentir los vínculos. Eso fue lo que pasó entre ambas glorias del equipo “Albiceleste”.

El exarquero reavivó la polémica esta semana cuando contestó que no comería con Ruggeri y lo describió como una persona “difícil”. Este lunes, el “Cabezón” le contestó -sin nombrarlo- al exportero.

En el habitual pase entre F12 y F90 (ESPN), los periodistas de los programas bromeaban sobre cuestiones internas, hasta que sin que nadie hablara del tema, Ruggeri se refirió a él de manera elíptica.

“Ah, ¿me dejás solo? Tranquilo. Yo soy siempre el difícil. Siempre soy el difícil yo. En este país es todo al revés”, dijo Oscar.

Para ponerle un poco de humor a la situación, Mariano Closs dijo sobre su colega: “Hoy está mimoso”. En tanto, Sebastián Vignolo fue más directo y no eludió el conflicto: “Pará que hay un ‘temita’ que anda dando vueltas que si se engancha...”

Efectivamente, Ruggeri se “enganchó” y dio su versión de los hechos. ”Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”.

Tiempo atrás, Goyco reveló que Ruggeri se involucró en un negocio con su suegro pero que las cosas no salieron como esperaban. El exdefensor piensa que ese dinero le debe ser repuesto, mientras que el exportero lo ve de otra manera.

Ante las risas de sus compañeros, Ruggeri les dijo que era un tema serio y que se trataba de mucha cantidad de dinero: “‘Uh, porque ustedes no tienen idea’”, habló en tercera persona y arremetió: “Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”.

Prendido al tema, Leo Paradizo le repreguntó al “Cabezón”: “¿Era rúcula?”, en relación a la divisa norteamericana. El ex San Lorenzo contestó siguiendo la metáfora propuesta por su colega. “Era rúcula sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”, dijo en relación a los billetes.

Luego, el exentrenador concluyó: “La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿quién es difícil? Yo, Como siempre. Cuando vs prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p...”.