Ruta 40 volvió a abrirse entre Epuyén y El Hoyo, pero piden máxima precaución

La Ruta Nacional 40 fue rehabilitada este viernes por la mañana en el tramo que une Epuyén y El Hoyo, permitiendo nuevamente la circulación de todo tipo de vehículos en uno de los corredores más importantes de la Comarca Andina.

La habilitación fue confirmada por Vialidad Nacional a primera hora del día, luego de evaluar que las condiciones generales del camino son favorables para el tránsito. Sin embargo, el organismo advirtió que la situación es cambiante debido a los incendios forestales que continúan activos en la región.

Desde las 8 de la mañana, se solicitó transitar con extrema precaución, ya que en algunos sectores se registra visibilidad reducida por humo, lo que puede generar riesgos para los conductores.

Además, en la zona continúan circulando vehículos de emergencia y equipos de combate del fuego, por lo que se pidió respetar estrictamente la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado sobre la ruta.

Las autoridades remarcaron que es fundamental reducir la velocidad, mantener la atención en todo momento y estar preparados ante eventuales cambios en las condiciones del tránsito.