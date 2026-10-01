Santa Cruz muestra su potencial ante inversores internacionales

El encuentro internacional reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios e inversores para presentar las oportunidades productivas y comerciales de la Argentina.
La participación de Santa Cruz tiene un objetivo concreto: mostrar su potencial productivo, generar nuevos vínculos con el sector privado y atraer inversiones que permitan ampliar la producción y generar trabajo genuino.
“Para Santa Cruz es importante estar presente, porque necesitamos inversión privada para ampliar nuestra actividad productiva y generar más trabajo genuino”, expresó Vidal.
En este marco, busca posicionar las principales oportunidades productivas que ofrece esta provincia y generar contactos con empresas y grupos inversores interesados en proyectos de largo plazo.
La agenda provincial tiene entre sus principales ejes a la energía, la minería y la pesca, sectores considerados estratégicos para ampliar la actividad económica y productiva de Santa Cruz.
“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, sostuvo el mandatario santacruceño.
La misión provincial continuará durante los próximos días con reuniones y actividades vinculadas a energía, minerales críticos, sector nuclear y pesca.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz