Santa Cruz muestra su potencial ante inversores internacionales

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Energía, Jaime Álvarez, cumplió este jueves su segunda día de gestión en Paris, participando la Argentina Week,

El encuentro internacional reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios e inversores para presentar las oportunidades productivas y comerciales de la Argentina.

La participación de Santa Cruz tiene un objetivo concreto: mostrar su potencial productivo, generar nuevos vínculos con el sector privado y atraer inversiones que permitan ampliar la producción y generar trabajo genuino.

“Para Santa Cruz es importante estar presente, porque necesitamos inversión privada para ampliar nuestra actividad productiva y generar más trabajo genuino”, expresó Vidal.

En este marco, busca posicionar las principales oportunidades productivas que ofrece esta provincia y generar contactos con empresas y grupos inversores interesados en proyectos de largo plazo.

La agenda provincial tiene entre sus principales ejes a la energía, la minería y la pesca, sectores considerados estratégicos para ampliar la actividad económica y productiva de Santa Cruz.

“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, sostuvo el mandatario santacruceño.

La misión provincial continuará durante los próximos días con reuniones y actividades vinculadas a energía, minerales críticos, sector nuclear y pesca.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz