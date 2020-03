Sastre expresó su deseo de volver al justicialismo

El vicegobernador del Chubut, Ricardo Sastre, se mostró agradecido con los gestos de apertura que mostró el presidente del PJ, Ricardo Mutio, y ratificó que “es una posibilidad cierta” volver al justicialismo.

“La verdad es que en los últimos días sí he tenido conversaciones con distintos dirigentes del justicialismo, y hay un alto porcentaje de probabilidad de trabajar activamente dentro del partido”, dijo el exintendente de Puerto Madryn y tal vez el dirigente que más hizo para conformar la alianza que logró que Mariano Arcioni fuera reelecto en las elecciones del 9 de junio del año pasado.

En diálogo con FM El Chubut, el presidente de la Legislatura ratificó que viene conversando no solo con Mutio, sino también con Carlos Linares y los diputados provinciales Rafael Williams, Carlos Eliceche y Carlos Mantegna sobre las condiciones que deberían darse para sellar su regreso definitivo al Partido Justicialista.

En estos días, Mutio convalidó que Sastre podría integrar la mesa política del justicialsmo si se reafilia al partido y da “muestras concretas” a los afiliados. El próximo 7 de marzo el PJ hará un Congreso en Trevelin en el que analizará estas cuestiones, entre otras.

FUE AL PIE

Sastre –quien hasta no hace mucho estaba enfrentado con la conducción del justicialismo- no ocultó que integrar la mesa política del PJ “siempre me gustaría y me interesa”, aunque resaltó que lo importante es “el trabajo conjunto” por sobre las apetencias personales. Incluso no descartó conformar un interbloque para responder al “gesto” que pidió Mutio.

“Dialogué con Carlos Linares, Ricardo Mutio, y con refentes como Rafael Williams, Carlos Mantegna y Carlos Eliceche, quienes creo que son personas con las cuales podemos construir ese justicialismo que hace años que no se viene dando en la provincia, y que estemos todos en el mismo sector”, sostuvo quien cuenta actualmente con tres diputados propios en la Legislatura, aunque no por el justicialismo, sino por Chubut al Frente, la alianza conformada para las elecciones provinciales del año pasado junto a Arcioni, Rafael Cambareri, Adrián Maderna y Jorge Avila.

Al margen de esto, Sastre se mostró prudente con la decisión que tomen los órganos soberanos del partido. “Serán las autoridades partidarias las que tomen la definición y las decisiones oportunamente; creo que hay que ser cautos, respetuosos, manejar los tiempos y que las decisiones las tomen las autoridades partidarias”, indicó.

REAFILIACION Y

ALTERNATIVAS

La Mesa Ejecutiva del PJ suspendió las afiliaciones de los justicialistas como Sastre y Maderna, entre otros, que compitieron en las últimas elecciones con la boleta de otras fuerzas políticas. El PJ nacional pidió dejar atrás las diferencias internas y se abrió una instancia de reafiliaciones. Las sanciones fueron apeladas en la Justicia federal y la cuestión quedó abierta.

Consultado al respecto, Sastre comprendió que si hay predisposición al diálogo como se viene dando con Mutio, Linares y otros referentes, las cuestiones legales seguramente no van a ser un obstáculo para volver al partido.

“No va a ser un impedimento ni va a ser un problema; hemos acercado posiciones y estamos trabajando en aquello que veníamos hablando hace mucho tiempo: unificar el justicialismo, que todos los sectores estén inmersos; creo que está cerca de darse la posibilidad y poder trabajar todos desde el mismo sector”, confió.

De hecho, Sastre sostuvo que “la reafiliación es uno de los temas puntuales que tenemos que charlar seguramente en las próximas horas. La Justicia Federal se ha expedido y ha dicho que las desafiliaciones no correspondían, pero seguramente puertas adentro lo podemos debatir y llegar a un consenso”, confió.

Por otro lado, Sastre planteó que el justicialismo tiene que integrar a todos los sectores para consolidarse como un partido fuerte. “Sabemos que cuando el justicialismo ha sido fuerte y hemos trabajado en forma conjunta, ha habido grandes gestiones cuando ha tocado ser gobierno. Entonces esa es la posibilidad que nos debemos permitir quienes tenemos responsabilidades o somos afiliados al PJ”, sostuvo.

El vicegobernador valoró que el diálogo que mantiene con la conducción del PJ es un paso adelante en esa dirección. “La apertura del diálogo y las conversaciones que se vienen manteniendo en los últimos tiempos nos da la posibilidad cierta de que estemos trabajando todos en forma conjunta y eso es lo que yo valoro; y también agradezco a las autoridades partidarias esta chance de poder avanzar por el trabajo conjunto dentro del seno partidario”, dijo Sastre.

Por último, el vicegobernador consideró que sería bueno que el justicialismo pudiera replicar lo que se ha logrado en Puerto Madryn (ver recuadro). “Es una muestra clara de lo que ha sucedido en los últimos años en Puerto Madryn. En principio hubo confrontaciones estériles y hoy por hoy trabajamos desde un mismo sector debatiendo las distintas posturas y creo que nos ha dado un resultado muy importante desde lo político”, concluyó.