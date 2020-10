Se acrecienta el hartazgo del comercio contra restricciones

Varios centenares de propietarios de gimnasios, restaurantes, multirrubros, encargados de puestos de saladitas y también empleados de esos sectores comerciales, protagonizaron al promediar la tarde de este martes una manifestación de protesta por las restricciones laborales que impone el COE local para controlar el brote de COVID 19 que hoy se refleja con casi 150 casos activos.

“Queremos trabajar” fue el común denominador en la marcha que, desde la plazoleta del Gorosito, se desplazó por las avenidas céntricas como clara muestra al hartazgo que tienen, tanto por el cierre preventivo de numerosos locales, como por limitaciones de horarios de atención a clientes, circulación de acuerdo a numeración final de DNI y en otros casos por acotamiento extremo de sus actividades comerciales.

Vale recordar que ayer, cuando varios referentes del sector se entrevistaron con funcionarios del municipio que conforman el COE, recibieron como respuesta que no se alterarán al menos hasta el 11 de octubre las normativas de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, priorizándose los aspectos vinculados a protección sanitaria de la población en general.

MULTI8.JPG

Entre las voces críticas de la marcha, estuvo la del propietario de un mercado, Rolando Piva, quien dijo a El Patagónico que “ya estamos cansados de tantas decisiones mal tomadas. El pueblo al principio acompañó las medidas pero ahora vemos que las autoridades imponen situaciones injustas que generan desigualdad” en clara alusión al favoritismo que se otorga a las grandes cadenas de supemercados.

“Entre nosotros hay mucha gente que no puede ejercer su derecho al trabajo y alimentar a su familia y si bien en mi caso me permiten tener actividad en menor escala, es necesario que haya más solidaridad para quienes no pueden siquiera abrir sus puertas, resaltó.

“Lo que las autoridades no entienden es que esta es una comunidad en la que todos estamos relacionados y en seis meses no pudieron organizar algo basado en la responsabilidad del pueblo para cuidarse de la pandemia y no en normas de soberbia y autoritarismo”, afirmó.