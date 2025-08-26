Se definen clasificados en el Nacional de Clubes Adultos B

El Nacional de Clubes Adultos B de handball que se disputa en Comodoro Rivadavia, desarrolla este martes su tercera jornada de fase clasificatoria, con partidos en los tres escenarios de competencia: Gimnasio Municipal 4, Gimnasio Municipal 2 y Cancha 3.
La acción arrancó temprano, con victorias en la rama masculina de Guatambú (Misiones) 22-19 sobre V. Congreso (Río Negro) y de Jockey Club (Córdoba) 28-24 frente a Regatas San Nicolás, y continuará durante toda la jornada con encuentros decisivos en busca de los pasajes a la siguiente fase.
Programa martes
Cancha 1 – Gim. Municipal 4
- 9:15 Masc. Zona “D”: Guatambú (Misiones) 22 / V. Congreso (R. Negro) 19.
- 11:00 Fem. Zona “C”: M. Acosta (FMB) vs Estud. Bahía Blanca.
- 12:45 Masc. Zona “A”: Once Unidos (Atlan) vs P. Truncado (ACoBal).
- 16:15 Fem. Zona “C”: Milenio Unq. (Cba) vs Regatas de Mendoza.
- 18:00 Fem. Zona “A”: Cumehue (Chubut) vs Univ. Caleta Olivia.
- 19:45 Fem. Zona “B”: I.L. Peretz (Sta. Fe) vs Bme. Mitre (FMB).
- 19:45 Masc. Zona “C”: Bme. Mitre (FMB) vs Petroquímica (Chubut).
Cancha 2 – Gim. Municipal 2
- 9:15 Masc. Zona “D”: Jockey Club (Cba) 28 / Regatas San Nicolás 24.
- 11:00 Fem. Zona “B”: Cid. Moreno (FMB) vs H. Monte (AsBalNor).
- 12:45 Masc. Zona “A”: Univ. Nac. San Luis vs Porvenir T. (AsBalNor).
- 14:30 Fem. Zona “B”: C. Asturiano (Rosario) vs M. Recrear (Cba).
- 16:15 Fem. Zona “A”: Dep. Goliat (R. Negro) vs C. A. Platense (FMB).
- 18:00 Masc. Zona “C”: UNNE (Corrientes) vs Belgrano (Cba).
- 19:45 Masc. Zona “B”: Escuelas Pias (Cba) vs San Roque (Chaco).
Cancha 3
- 18:00 Fem. Zona “D”: Univ. Bahía Blanca vs Dante Alighieri (Cba).
- 19:45 Masc. Zona “B”: Ladricer H. (Tucumán) vs Mun. Km 5 (Chubut).