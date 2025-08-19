Se desarrollará entre el 24 y el 30 de agosto, con la participación de 32 equipos de todo el país. Organiza la Federación Chubutense de Balonmano, con el acompañamiento de Comodoro Deportes y Chubut Deportes, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.

Se viene el Nacional de Clubes Adultos "B" en Comodoro

Comodoro Rivadavia se prepara para recibir a lo mejor del handball nacional, con el desarrollo del Nacional de Clubes Adultos “B”, tanto en la rama masculina como femenina.

El certamen, que reunirá a 16 equipos de cada rama distribuidos en cuatro zonas de cuatro conjuntos, se jugará bajo el sistema de campeonato y permanencia desde el 24 hasta el 30 de agosto.

El torneo contará con equipos provenientes de distintas regiones del país, reafirmando el carácter federal de la competencia.

Entre los participantes habrá representantes de FeMeBal, Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Chubut, entre otras.

En la rama masculina, sobresale la presencia de los equipos locales Petroquímica y Municipal Km. 5, mientras que en la rama femenina participarán Cumehue y Municipal Recrear.

En cuanto al sistema de juego, los dos primeros de cada grupo clasificarán a la zona Campeonato, mientras que los restantes jugarán por la permanencia.

En Caballeros, los dos equipos finalistas lograrán el ascenso al Nacional Adulto “A” 2026, mientras que en Damas, el club que finalice en el puesto 16° descenderá al Adulto “C”.

El sistema de desempates será el olímpico y en partidos definitorios habrá alargue y, de ser necesario, lanzamientos desde los 7 metros.

Los encuentros se desarrollarán en tres escenarios de la ciudad: Gimnasio Municipal 4 (Los Arrayanes 154-102), Gimnasio Municipal 2 (Constituyentes y Kennedy) y Escuela 722 (avenida Fuerza Aérea Argentina 245).

Los grupos

DAMAS

Zona “A”

- Cumehue (Chubut)

- C.A. Platense (FeMeBal)

- Deportivo Goliat (Río Negro)

- Universitario C. Olivia

Zona “B”

- Club Asturiano (Rosario)

- Bartolomé Mitre (FeMeBal)

- I.L. Peretz (Santa Fe)

- Municipal Recrear (Chubut)

Zona “C”

- Mariano Acosta (FeMeBal)

- Regatas Mendoza

- Milenio Unquillo (Córdoba)

- Estudiantes Bahía Blanca

Zona “D”

- Cid Moreno (FeMeBal)

- Dante Alighieri (Córdoba)

- Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca)

- Hand Monte (AsAmBal)

CABALLEROS

Zona “A”

- Once Unidos (Atlántida)

- Porvenir T (AsBalNor)

- Univ. Nacional San Luis

- P. Truncado (ACOBal)

Zona “B”

- Ladricer (Tucumán)

- San Roque (Chaco)

- Escuelas Pías (Córdoba)

- Municipal Km. 5 (Chubut)

Zona “C”

- Bartolomé Mitre (FeMeBal)

- Belgrano (Córdoba)

- UNNE (Corrientes)

- Petroquímica (Chubut)

Zona “D”

- Jockey Club (Córdoba)

- Viedma Congreso (Río Negro)

- Guatambú (Misiones)

- Regatas San Nicolás